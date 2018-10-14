В Монако на аукционе продали «Книгу мертвых» за €1,35 млн

Папирус с вариантом текста древнеегипетской «Книги мертвых» продан в субботу вечером с молотка в Монако за €1,35 млн. Об этом сообщила в воскресенье газета Le Parisien по сведениям, полученным от аукционного дома Hotel des Ventes de Monte-Carlo.

Свиток папируса длиной в 17 метров включает в себя 192 главы и представляет собой сборник египетских гимнов и религиозных текстов, помещавшийся в гробницу с целью помочь умершему преодолеть опасности потустороннего мира. Произведение иллюстрировано рисунками в черно-красных тонах — это изображения суда Осириса над душами умерших и картины потустороннего мира.

По мнению экспертов, состояние свитка хорошее — за исключением несколько пострадавшей от времени его начальной части.

Данная копия книги датируется временами правления фараона Псамметиха II, то есть периодом приблизительно с 595 по 589 год до нашей эры. Папирус находился во владении некоей пожилой супружеской пары, проживающей на юге Франции. Приобретен он был неназванным коллекционером, который вел торги по телефону.