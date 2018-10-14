Войти
Порошенко пообещал не создавать «государственную церковь»
позиция
Порошенко пообещал не создавать «государственную церковь»
Трамп пригрозил карами Саудовской Аравии за убийство журналиста
позиция
Трамп пригрозил карами Саудовской Аравии за убийство журналиста

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Полиция не допустила повреждения националистами памятников в Мариинском парке

762
Полиция не допустила повреждения националистами памятников в Мариинском парке

Правоохранители вернут руководителю Добровольческого движения ОУН Николаю Коханивскому лестницу, которую участники организации принесли с собой в Мариинский парк в центре Киева в воскресенье к памятнику участникам Январского вооруженного восстания, заявляет начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

«Активисты пытались совершить активные действия, полиция оттеснила их», — сказал А.Крищенко в воскресенье журналистам в Киеве.

По его словам, полиция изъяла оборудование (лестницу), с помощью которого представители ОУН пытались демонтировать памятник, оно будет возвращено руководителю организации.

Также Крищенко акцентировал внимание на том, что полиция лишь обеспечивает правопорядок, не допуская актов вандализма, а вопрос демонтажа или переноса памятников участникам Январского восстания и генералу Николаю Ватутину находятся вне компетенции правоохранителей. «Необходимо законодательным способом решить эти вопросы. Это не компетенция полиции Киева», — подчеркнул он.

В свою очередь, в отделе коммуникаций полиции г.Киева агентству «Интерфакс-Украина» подчеркнули, что памятник Ватутину стоит на могиле генерала, аналогичная информация есть и по памятнику участникам Январского восстания, в связи с чем правоохранители обратились в Киевскую городскую государственную администрацию с запросом, на который пока не получили ответа.

«Памятник Ватутину — захоронение, поэтому любое действие в отношении памятника будет вандализм. Январского восстания — есть информация, что это может быть братская могила, поэтому полиция обратилась в КГГА с просьбой предоставить эту информацию и определиться со статусом памятника», — рассказали в главке агентству.

Читайте также: Немцы готовы изменить образ жизни ради спасения планеты

Ранее в субботу Крищенко заявил, что памятник Ватутину не подпадает под действие закона о декоммунизации, так как представляет собой могильное захоронение, поэтому полиция намерена не допустить актов вандализма и реагировать надлежащим образом на неправомерные действия.

памятник, националисты, Мариинский парк
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 14 октября 2018
Суббота, 13 октября 2018
Пятница, 12 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Образование должно быть неудобным

Образование должно быть неудобным, потому что оно связано с усилиями и дискомфортом, которые необходимы, чтобы мы могли дойти от того, что имеем, к тому, чего хотить достичь. Интернет дает нам больше возможностей, чем когда-либо, и если мы будем достаточно осторожны, то сможем использовать это удобство, чтобы исследовать неудобные места, которые, как мы знаем, нам нужно изучить.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Поедут ли украинцы на заработки в Германию

Несмотря на октябрьские обещания украинского правительства по росту минимальной и средней заработной платы в 2019 году до 4,2 и 15 тыс. грн соответственно, в год выборов в 2019 году произойдет усиление оттока трудовых мигрантов из Украины. Основные факторы, которые будут заставлять украинцев ехать на заработки: слабый экономический рост и открытие для трудовых мигрантов рынков «Старой Европы», в первую очередь Германии.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О новом и старом курсах

Несложно понять позицию Vox Ukraine: они ставили перед собой предельно простую задачу - показать, что и откуда скопипастили в «Новом курсе». Что и было сделано. Пусть и в жесткой форме (но они - журналисты). Легко понять позицию авторов «Нового курса», которые бросились на защиту своего творения. Пусть и сделали это весьма неуклюже (но они – не PRщики). Но я не понимаю тех, кто предлагает обсудить содержание программы «Новый курс». Если предлагают искренне, то эти люди наивны. Почему? Есть, как минимум, три причины.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016