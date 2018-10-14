Полиция не допустила повреждения националистами памятников в Мариинском парке

Правоохранители вернут руководителю Добровольческого движения ОУН Николаю Коханивскому лестницу, которую участники организации принесли с собой в Мариинский парк в центре Киева в воскресенье к памятнику участникам Январского вооруженного восстания, заявляет начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.
«Активисты пытались совершить активные действия, полиция оттеснила их», — сказал А.Крищенко в воскресенье журналистам в Киеве.
По его словам, полиция изъяла оборудование (лестницу), с помощью которого представители ОУН пытались демонтировать памятник, оно будет возвращено руководителю организации.
Также Крищенко акцентировал внимание на том, что полиция лишь обеспечивает правопорядок, не допуская актов вандализма, а вопрос демонтажа или переноса памятников участникам Январского восстания и генералу Николаю Ватутину находятся вне компетенции правоохранителей. «Необходимо законодательным способом решить эти вопросы. Это не компетенция полиции Киева», — подчеркнул он.
В свою очередь, в отделе коммуникаций полиции г.Киева агентству «Интерфакс-Украина» подчеркнули, что памятник Ватутину стоит на могиле генерала, аналогичная информация есть и по памятнику участникам Январского восстания, в связи с чем правоохранители обратились в Киевскую городскую государственную администрацию с запросом, на который пока не получили ответа.
«Памятник Ватутину — захоронение, поэтому любое действие в отношении памятника будет вандализм. Январского восстания — есть информация, что это может быть братская могила, поэтому полиция обратилась в КГГА с просьбой предоставить эту информацию и определиться со статусом памятника», — рассказали в главке агентству.
Ранее в субботу Крищенко заявил, что памятник Ватутину не подпадает под действие закона о декоммунизации, так как представляет собой могильное захоронение, поэтому полиция намерена не допустить актов вандализма и реагировать надлежащим образом на неправомерные действия.
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