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Минск направил ноту протеста Украине после акции националистов

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Минск направил ноту протеста Украине после акции националистов

Посольство Беларуси в Украине направило в МИД нашей страны ноту протеста после марша украинских националистов 1 января в Киеве, к которым примкнули белорусские радикалы.

«Посольством Беларуси в Украине направлена нота в МИД Украины с осуждением состоявшегося 1 января 2022 года при молчаливом попустительстве властей Украины массового участия активистов беглой белорусской экстремистской оппозиции под символикой белорусских коллаборационистов и прислужников Третьего рейха в националистическом марше», — говорится в сообщении на сайте диппредставительства в понедельник.

При этом отмечено, что это мероприятие широко освещалось в средствах массовой информации Украины, в том числе на общенациональных каналах телевидения.

В ноте заявлено, что в сердцах белорусов, переживших ужасы фашистской оккупации и трагедию геноцида в годы Великой Отечественной войны, «отзываются мучительной болью возмутительные попытки героизировать коллаборационистов, убийц и карателей белорусского народа, а безнаказанное чествование идейными наследниками кровавых палачей Хатыни и тысяч других белорусских городов и деревень своих „героев“-убийц является ничем иным как оскорблением памяти предков».

«Посольство выражает решительный протест в связи с нарастающей радикализацией антибелорусской позиции Украины, выражающейся в потворствовании демонстративному чествованию коллаборационистов и палачей белорусского народа, и требует прекратить попытки героизировать преступления против человечности, которые не имеют срока давности и не могут быть прощены белорусским народом», — указано в сообщении.

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Напомним, в субботу в Киеве, а также в ряде регионов Украины прошли шествия по случаю годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Беларусь, Степан Бандера, националисты
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