Путин о последствиях ядерной войны: «Мы попадем в рай, а они сдохнут»

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ способна на ядерный удар только в случае ответного удара и считает, что, в таком случаи, россияне станут мучениками и попадут в рай. Об этом он заявил в четверг на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает УП.
«У нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция — это ответ на встречный удар», — заявил он.
По его словам, РФ готова применить ядерное оружие «только тогда, когда удостоверимся в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России».
Путин сказал, что суть ядерной доктрины России в «ответно-встречном ударе».
«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. Мы жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют», — заявил президент РФ.
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