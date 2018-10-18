Трамп поставил рекорд по интенсивности общения со СМИ

Президент США Дональд Трамп за последние 11 дней ответил на около 300 вопросов представителей СМИ. Это больше, чем любой другой глава государства в истории, сообщила в четверг телекомпания ABC по итогам собственного анализа и проверки фактов.
С 6 октября, отмечает ABC, Трамп дал не менее 13 интервью печатным изданиям и телекомпаниям. За упомянутый период времени он также согласился устроить шесть внеплановых пресс-конференций на лужайке перед Белым домом и участвовал в 18 различных мероприятиях в своей резиденции.
Телекомпания обращает внимание на то, что интервью Трампа были разного формата: одни длились по 40 и более минут и проходили тет-а-тет, другие были более лаконичными и велись в присутствии вице-президент Майкла Пенса, госсекретаря Майкла Помпео и других официальных лиц. Во время пресс-конференции, на которой было объявлено о грядущей отставке постпреда США при ООН Никки Хейли, глава государства ответил на 18 вопросов журналистов и готов был продолжать, но у СМИ запас вопросов был исчерпан.
«Он [Трамп] не боится общения со СМИ. Напротив, он получает от этого удовольствие и предупредил своих подчиненных о том, что хочет еще больше такого общения со СМИ», — заявил телекомпании представитель администрации президента США.
При этом Трамп неоднократно обвинял либеральные американские СМИ в том, что они, по его мнению, предвзято относятся к нему самому и к решениям его администрации. Президент утверждал, что такие телеканалы, как CNN, NBC, ABC, а также ряд печатных изданий, включая The New York Times, намеренно публикуют о нем недостоверную информацию.
Между тем, известно, что Fox News, традиционно выступающий в поддержку Трампа и его политики, является любимым каналом президента. Он, по сообщениям СМИ, регулярно смотрит его, а также поддерживает приятельские отношения с некоторыми его ведущими. Не удивительно, Трамп чаще всего дает интервью журналистам именно этого телеканала, считающегося рупором консерваторов на американском телевидении.
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