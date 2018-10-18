США продолжат ужесточать санкции против России

США продолжат вводить дополнительные санкции в отношении России «каждый месяц-два» из-за ситуации в Украине, заявил специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

«Мы пытаемся увеличить давление, которое мы оказываем на Россию, чтобы принудить их к обсуждению решения (по Украине — Ред.). Это включает в себя сохранение санкций США и периодическое наращивание этих санкций в перспективе. И это путь, по которому мы шли при администрации Трампа, и мы продолжим идти по нему. И вы увидите дополнительные санкции каждый месяц-два или около того, как вы видели и до сих пор», — сказал Волкер, выступая в Атлантическом совете.

По словам американского спецпредставителя, санкции США в отношении России оказывают влияние на страну. «Я считаю, что санкции оказывают влияние — и мы видим свидетельства этого в России», — сказал он.

По его мнению, Россия «все еще питает иллюзии» по поводу позиции администрации президента США Дональда Трампа, которая, тем не менее, «приняла гораздо более жесткую политику в отношении России и стала больше поддерживать Украину, чем предыдущая администрация».

Курт Волкер также рассказал, что у него пока не запланирована встреча с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. «Вероятно, сейчас самое время, чтобы мы снова собрались и все обсудили», — отметил он, сообщив, что он с Сурковым «обменялся несколькими сообщениями в течение лета и осени».

В ходе выступления он отметил тесное сотрудничество по Украине с европейскими партнерами.