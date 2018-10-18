Путин нарисовал мрачную картину нынешней Украины и выразил надежду на выборы

Президент России Владимир Путин хочет дождаться результатов выборов в Украине и попытаться наладить отношения с новым руководством страны. Об этом он сказал в четверг на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Надо дождаться, когда закончится внутриполитический цикл, и я очень рассчитываю, что удастся с новым руководством страны выстраивать хоть какие-то отношения и о чем-то договариваться. Мы к этому готовы! Мы этого хотим!» — подчеркнул Путин.
Он также считает, что нынешние власти в Киеве могут пойти по стопам бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, якобы в результате действий которого Грузия утратила значительные территории.
«То, что сейчас действующие украинские власти делают, они проводят антигосударственную политику», — сказал президент РФ на пленарной сессии XV заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». «В свое время ее проводил Саакашвили в Грузии, напав на Южную Осетию. В результате этих преступных действий Грузия потеряла значительные территории», — заявил он. «Было бы очень печально, если бы сегодняшняя украинская власть пошла по его стопам», — цитирует Путина российские СМИ.
По его словам, сегодня в экономике, социальной сфере Украины происходит полная деиндустриализация. «Инвестиций практически нет. Ведь как можно работать с экономикой, которая постоянно подрывается изнутри внутриполитическими кризисами, со страной, где нагнетается военная истерика? — указал российский президент. — Сегодняшние власти Украины торгуют русофобией и антироссийскими настроениями».
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