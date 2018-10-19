США огласили принципы своей политики в Восточной и Центральной Европе

На протяжении долгого времени Запад не воспринимал конкуренцию за влияние в Восточной Европе, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, выступая на мероприятии Атлантического совета — американского экспертного центра по международным делам. Записи выступления Митчелла совет выложил в Twitter.
Перед США стоит задача «укрепить Запад, чтобы противостоять растущему влиянию соперников», добавил чиновник. Прежде всего эту задачу надо выполнить на «дальних рубежах», поддерживая государства, которые «пытаются отстоять свою независимость». В числе таких стран Митчелл назвал Украину и Грузию, они столкнулись с угрозой государственному суверенитету. Странам Центральной Европы угрожает «политическое и экономическое проникновение» во внутренние дела, что может расколоть НАТО.
Стратегия США по отношению к Центральной и Восточной Европе основана на следующих принципах, сказал чиновник. Вашингтон, во-первых, будет добиваться «позитивного влияния» за рубежом посредством своего имиджа: «Америка — могущественная демократия, яркий маяк свободы, чей свет привлекает других», — объяснил Митчелл. Второй принцип — США ожидают, что страны, которым Америка помогает, «не будут попустительствовать соперникам».
«Западная Европа не может продолжать усиливать свою энергетическую зависимость от то самой России, от которой ее защищает Америка», — привел пример дипломат. Неприемлемо, что союзники США в Центральной Европе поддерживают энергетические проекты вроде «Северного Потока-2», добавил он. Это делает весь регион более уязвимым перед Россией.
Третий принцип — США будут уважать территориальную целостность и суверенитет союзников: Украины, Грузии «и даже Белоруссии» — «бастион, защищающий от российского неоимпериализма».
Последний принцип заключается в том, что Вашингтон будет ожидать, что государства будут уважать права своих соседей. «Мы не признаём территориальную агрессию России против соседней Украины, и мы не приемлем хищнического давления Китая через займы Центральной и Восточной Европе», — добавил Митчелл.
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