Помощник госсекретаря США Митчелл, отвечавший за отношения с РФ и Украиной, уходит в отставку

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл уходит в отставку. Об этом написал во вторник в Twitter заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино.
«Помощник госсекретаря Митчелл уходит с поста главы бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии», — говорится в сообщении. Митчелл покинет свой пост 15 февраля, отметил Палладино.
Госсекретарь США Майкл Помпео, комментируя эту отставку, написал в Twitter: «Уэсс проделал громадную работу на посту помощника госсекретаря. Я ценил его советы и мудрость, когда он руководил в нашей администрации командой, отвечающей за отношения с Европой. Я желаю ему и его супруге Элизабет, которая также является преданным госслужащим, большого счастья с их двумя малыми детьми».
Митчелл занимал пост главы Управления по европейским и евразийским делам госдепа США с сентября 2017 года. В этой должности он в частности отвечал за отношения с Россией и Украиной.
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