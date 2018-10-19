США открыли для полетов восток Украины и часть неба над Черным морем

Федеральная авиационная администрация США (FAA) сняла запрет для американских авиакомпаний летать в аэропорты Днепра, Запорожья и Харькова, а также в контролируемой части воздушного пространства над Черным морем, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры в пятницу.
"Отсутствие риска в этих зонах позволит вернуть другие и привлечь новые авиакомпании, и этим увеличить прибыльность аэродромов", – отметил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.
По его словам, решение об отмене запрета FAA приняло после недавнего визита министра в США и по итогам работы Госавиаслужбы Украины и "Украэроруха".
Как сообщалось, Федеральное управление гражданской авиации США запретило полеты гражданской авиации над Симферополем и Днепром с 29 декабря 2014 года. Позже, 27 октября 2015 года, этот запрет был продлен на год, а 27 октября 2016 года – до конца октября 2018 года.
Под действие документа подпадали все авиаперевозчики США, американские коммерческие операторы, а также лица, имеющие свидетельство летчика США, за исключением случаев, когда такие лица действуют на воздушных судах, зарегистрированных в США, но как иностранные перевозчики.
В этот список также попали операторы гражданских самолетов, зарегистрированных в США, за исключением, когда такие операторы являются иностранными авиаперевозчиками.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016