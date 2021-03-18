Регулятор США теперь будет самостоятельно проводить проверку самолетов Boeing

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США решило самостоятельно проверить самолеты Boeing 787 Dreamliner перед тем, как выдать производителю разрешение на их передачу авиакомпаниям. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в FAA.

Boeing был вынужден приостановить поставки Dreamliner в декабре прошлого года после обнаружения производственного дефекта в обшивке фюзеляжа. С тех пор концерн не поставил своим клиентам ни одного самолета этой модели, притом что перебоев с поставками «лайнеров мечты» не наблюдалось до этого с 2013 года (за исключением мая 2020 года, когда заводы авиаконцерна были закрыты из-за пандемии COVID-19). За эти месяцы, по данным консалтинговой компании Ascend, у Boeing скопилось уже 80 самолетов 787-й модели, ожидающих передачи клиентам.

Для возобновления поставок компания должна получить так называемый сертификат летной годности — разрешение, которое выдает FAA после проведения рутинной проверки безопасности самолета. Обычно проведение этих проверок регулятор делегировал специалистам самого Boeing. Однако на этот раз из-за множества проблем с самолетами компании FAA решило самостоятельно проверить четыре самолета Boeing 787. При этом, как отметил представитель регулятора, управление может в дальнейшем принять решение о самостоятельной проверке и других Dreamliner.