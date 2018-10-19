Бюджет-2019. Что именно приняла Рада в первом чтении

Верховная Рада приняла проект бюджета на следующий год в первом чтении.

За месяц пребывания проекта сметы в парламенте депутаты сгенерировали к нему 2171 поправку, на которые нужно дополнительно 2,2 триллиона гривен. Правда, большинство из них так и не было принято.

Сбалансированный бюджет — это залог дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ. В Минфине уверяют, что тот документ, который был подан в Верховную Раду, этим требованиям отвечает.

В первом чтении проект бюджета не претерпел существенных изменений и чиновникам удалось удержать свои позиции. Однако уже сейчас понятно, что компромиссы придется искать. Уже заметны линии дискуссий и изменений, которые ждут проект бюджета при подготовке ко второму чтению.

О доходах

Налог на выведен капитал. Минфин рассчитал бюджет без налога на выведенный капитал, поскольку его введение предусматривает существенные бюджетные потери и противоречит позиции МВФ и Всемирного Банка. Однако переговоры о возможном формате введения ННВК продолжаются. Сейчас Минфин и МВФ обсуждают вариант расширения базы налогообложения. Это изданию подтвердили председатель налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина и заместитель министра финансов Сергей Верланов.

«Сейчас 277 тыс. предприятий имеют оборот в 20 млн грн. Введя налог на выведенный капитал для предприятий с оборотом до 200 млн грн мы покрываем малый и средний бизнес. Для больших мы оставляем обычный налог на прибыль», — рассказал Верланов.

Загвоздка с введением такой модели может быть именно в больших предприятиях. Они структурированы через иностранные холдинги, то есть работают по соглашениям об избежании двойного налогообложения, а следовательно платят заниженную ставку дивидендов на уровне 5%. Вряд ли идея перейти на ставку 15% налога на прибыль им понравится.

«МВФ уже не первый раз проверяет эти расчеты. Сегодня Сергей Верланов и Оксана Маркарова пошли дальше. В чем идея? Если установить ограничение по обороту в 200 млн грн, ННВК будет касаться 95% компаний», — объясняет Южанина.

Такой подход позволит избежать фискальных потерь. Главное, по словам Южанина, чтобы модель с ННВК поддерживал бизнес и она обеспечила ожидаемые результаты стимулирования предприятий, нивелировало практику уклонения от уплаты налогов.

По ее словам, ее персональный голос за балансовые изменения в Налоговый кодекс в том числе будет зависеть от того, будет ли готово правительство изменить проект бюджета-2019 между первым и вторым чтением с учетом введения ННВК.

Возможен вариант, при котором депутаты не проголосуют за бюджет, если не будет принят закон о ННВК.

«Если Рада примет законопроект о введении налога на выведенный капитал, а президент подпишет его, мы будем обязаны пересчитать бюджет», — отмечает Верланов.

Акцизы. В этом году изменения в Налоговый кодекс в балансовом законопроекте минимальны — на уровне индексации на инфляцию на 9% и 10,3% соответственно (индекс потребительских цен и цен производителей). Представители отраслей и депутаты выступили против или с критикой заложенной Минфином индексации акцизов на алкоголь, табак и радиочастотный ресурс. Аргумент такой — индексация необоснованная и не приведет к ожидаемым фискальным поступлениям.

«Индустрия мобильной связи против индексации ставок на использование радиочастотного ресурса. В 2018 году на аукционах 4G государство получило около 8 млрд грн за счет продажи лицензий, что на 1,5 млрд. грн больше плана. Сейчас отрасль работает над реорганизацией диапазона 900 МГц, чтобы обеспечить связь абонентам в сельской местности и покрыть связью 3G/4G авто и железнодорожные пути. Государство получит за счет этого точно больше, чем за счет индексации ставок», — заявил изданию директор по регуляторного обеспечению «Киевстара» Александр Когут.

«С 2013 по 2017 производство пива сократилось на 34%, тогда как ставка акцизного сбора выросла на 220%. 2018 — в котором акцизы не были повышены — единственный год, когда производство не упало», — отметил в. о. генерального директора компании «САН ИнБев Украина» Денис Хренов.

По словам директора по корпоративным связям компании Филип Моррис Украина Натальи Бондаренко, в табачном сегменте ситуация следующая:

«Если сравнить поступления от акцизного налога за январь-сентябрь 2017 и 2018, то они остаются на том же уровне — 28,7 млрд. грн. При этом производство табачных изделий упало на 20%, а уровень нелегальной торговли вырос с 1,1% до 3,5%. Мы против дополнительной индексации на 9%».

В целом, Налоговый предусматривает ежегодное повышение акцизов на 20% на табачные изделия, тогда как Минфин предлагает повысить ставки на 29%, то есть наложить индексацию на запланированное Кодексом повышение.

Средства от Национального банка. Депутаты предлагают увеличить сумму отчислений от Национального банка на 2,5 млрд грн. Однако проблема в том, что представленная сегодня Минфином цифра по ожидаемым доходам от НБУ на уровне 45,6 млрд. грн уже на 10,7 млрд. грн больше той, которую давал НБУ. Дополнительное ее завышение — это усиление рисков для бюджета-2019, ведь Нацбанк перечислит столько, сколько подтвердит аудит по итогам года.

Нереалистичные доходы. Счетная Палата раскритиковала доходы бюджета. В частности, в контрольном ведомстве считают завышенным показатель роста ВВП, а инфляцию заниженной.

Так, Счетная палата предлагает увеличить поступления налога на прибыль предприятий на 13,2 млрд. грн, от акцизов по импорту — на 4,4 млрд. грн. Поступления от арендной платы и таможенных платежей также следует скорректировать, считают аудиторы.

О расходах

Правки в бюджет обрабатывал бюджетный комитет. Задача комитета — разделить их на три группы: учтены, отклонены, отнесены к поручениям правительству. В последних депутаты поручают правительству определиться, возможно ли учесть определенные изменения.

Основные линии дискуссии пролегают по таким статьям расходов:

Субвенция на социально-экономическое развитие. В проект бюджета-2019 есть одна важная особенность — Минфин наступил на больную мозоль депутатов и вообще не заложил в смету средства на субвенцию на социально-экономическое развитие регионов.

Для депутатов эта субвенция политически важна, поскольку позволяет финансировать проекты развития на их избирательных округах. В результате депутаты подали к первому чтению более сотни поправок относительно того, какой должна быть субвенция. Предлагаемый объем субвенции колеблется в зависимости от перечня инвестпроектов — от 2 до 10 млрд грн.

Как уточнила в разговоре с изданием и.о. главы Минфина Оксана Макарова, возможный выход из ситуации — направление 50% средств Государственного фонда регионального развития (ГФРР) на субвенцию. Размер ГФРР — 1% доходов общего фонда госбюджета на 2019 — это 9 млрд грн, следовательно субвенция может составлять ориентировочно 4,5 млрд. грн.

Депутаты предлагают и дополнительную опцию: направить на субвенцию соцэкономразвития и ГФРР по одному миллиарду гривен средств нераспределенного спецконфиката — средств, полученных преступным коррупционным путем.

По данным Счетной палаты, в 2017 году Минфин не распределил спецконфискат на сумму 268,8 млн долл. или 7,54 млрд. грн по официальному курсу на 1 января 2018 года.

Поддержка аграриев. Масса депутатских поправок касалась изменения подходов к поддержке аграриев. Большинство комитет отклонил, поручив Минфину найти возможность предусмотреть новую программу господдержки семейных фермерских хозяйств.

Депутаты поддержали идею увеличить расходы на удешевление кредитов аграриев на 818 млн грн за счет урезания расходов на поддержку сельхозпроизводителей.

«Средний уровень освоения аграрных дотаций — 24%. Так, на программу компенсации затрат на покупку техники заложено 945 млн, использовано — около 400. О чем это говорит? Во-первых, о том, что этими программами вообще мало кто воспользовался. Механизм распределения средств на поддержку аграриев непрозрачный», — отметила в разговоре с изданием народный депутат Татьяна Острикова.

По ее словам, есть вероятность, что эта низкая выборка резко повысится в бюджетную ночь — накануне рассмотрения бюджета в целом.

«По нашим расчетам, если установить общую сумму компенсации по кредитам в одни руки на уровне 10 млн грн, то на программу обратят внимание предприятия с кредитами на уровне 100 млн грн. То есть она станет более привлекательной для бизнеса», — объясняет Острикова.

Политически мотивированные исключения. Депутаты предлагают внести ряд изменений, которые расширят их возможности влиять на распределение ресурса на региональное развитие и ремонт дорог.

Речь идет о том, чтобы предоставить депутатам право подавать в Минрегион перечень инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые могут финансироваться за счет Государственного фонда регионального развития и согласовывать с бюджетным комитетом перечень дорог, которые будут ремонтироваться за счет соответствующей субвенции из госбюджета.

Члены бюджетного комитета также инициируют свое участие в распределении средств по двум аграрными программами — финансовой поддержки фермерских хозяйств и господдержке животноводства.

Соответствующая поправка предусматривает, что депутаты бюджетного комитета должны составлять не менее 50% состава соответствующей комиссии.

Расширение социальных расходов. Кабмин должен рассмотреть возможность повышения прожиточного минимума, минимальной зарплаты и других соцстандартов. Повышение социальных стандартов без соответствующих возможностей бюджета — это один из главных рисков бюджета в год двойных выборов.

На момент написания текста бюджетные выводы комитета по проекту бюджета еще не были опубликованы.

Что дальше

Подготовка бюджета на год двойных выборов происходит без решения вопроса о пересмотре цены на газ, без понимания конкретных перспектив сотрудничества с МВФ, и пока без перспектив получить финансирование от ЕС и Всемирного Банка.

То есть, Минфин сейчас разрабатывает бюджет-2019 без гарантий того, что в следующем году он будет иметь ресурс на покрытие дефицита и на выплаты по долгам.

Дискуссии, которые начались на уровне парламента и отсутствие конкретики по налогу на выведен капитал создают напряжение в переговорах с кредиторами и усиливают фискальные риски на 2019 года.

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