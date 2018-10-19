Автофиксация нарушений ПДД может заработать уже в конце года

Автоматическая фиксация нарушений правил дорожного движения может заработать в конце 2018 или в начале 2019 года. Об этом в эфире «Громадського» рассказал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.
По его словам, есть «мощные шаги» на пути к внедрению системы автофиксации нарушений на дорогах с помощью специальных камер.
«По моим прогнозам, где-то в конце этого, начале следующего года, я думаю, что мы уже это увидим», — сказал Билошицкий.
Он также отметил, что в странах, где уже работает автофиксация, параллельно правоохранители используют мобильные средства измерения скорости, которые работают не в автоматическом режиме.
«Это параллельные две системы, параллельные функционалы, и я думаю, что как одна, так и другая система имеют право на существование», — отметил заместитель главы патрульной полиции.
Он пояснил, что система фиксации нарушений с помощью устройств измерения скорости является первым шагом для запуска системы автоматической фиксации.
Напомним, сотрудники патрульной полиции в течение первого дня полноценного применения TruCam составили 231 административный документ на водителей за нарушение ими скоростного режима. Сам TruCam заработал с 8 октября.
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