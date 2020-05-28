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В Киеве стартует система автофиксации нарушений на дорогах

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В Киеве стартует система автофиксации нарушений на дорогах

Камеры видеофиксации установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжкими последствиями. В дальнейшем они постепенно будут устанавливаться по всей Украине.

Об этом сегодня, 28 мая, рассказали заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко и первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, сообщает пресс-служба Департамента коммуникации МВД Украины.

«На автомагистралях камеры будут установлены за счет государства, в городах и ОТГ — за счет местных бюджетов. Места будут согласовываться с Департаментом патрульной полиции Украины», — говорится в сообщении.

Геращенко подчеркнул, что задача автоматической фиксации нарушений ПДД — существенное уменьшение гибели и травмирования украинцев на дорогах, а не увеличение взыскания штрафов с нарушителей.

«С 1991 года... на автодорогах Украины погибло 175 216 человек. Из них примерно 40% смертельных ДТП вызваны именно превышением скорости», — сказал замминистра.

Геращенко отметил, что сначала в автоматическом режиме будут фиксироваться только факты превышения скорости.

«Постепенно, уже в этом году система будет фиксировать и другие нарушения ПДД — проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки, стоянки, а также установленного для транспортных средств запрета двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств, по тротуарам или пешеходным дорожкам, выезд на полосу встречного движения», — отметил замминистра.

Алексей Билошицкий рассказал о механизме привлечения к ответственности лиц, которые будут нарушать Правила дорожного движения.

«Фактом нарушения является превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч», — сказал он.

Отмечается, что размер штрафа в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч, но не более 50 км/ч, составит 255 гривен. За превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч — 510 грн. Штраф необходимо оплатить в течение 30 дней с даты вступления постановления в законную силу. Если он будет оплачен в течение 10-ти банковских дней с момента получения постановления, размер штрафа будет уменьшаться на 50%.

В случае неуплаты штрафа, по истечении 30-ти дней, запускается механизм принудительного взыскания. При этом открывается исполнительное производство — на транспортное средство должника и другое имущество (недвижимость, ценные бумаги и т. п.) может быть наложен арест. Должник теряет право свободно распоряжаться своим имуществом. Кроме того, взимается двойная сумма штрафа.

Билошицкий также рассказал, что о факте фиксации нарушения можно будет узнать: из админпостановлений, которые будут отправлять на электронную почту, если подано соответствующее заявление в МВД; на официальных сайтах МВД и Главного сервисного центра в Электронном кабинете водителя; от почтальона, который доставляет постановление по месту регистрации правонарушителя; от представителей органов Государственной пограничной службы Украины, которые вручают постановление при пересечении границы — иностранцам и лицам без гражданства, которые ввозили транспортное средство на территорию Украины, зарегистрированное за ее пределами.

Если транспортным средством пользуются несколько человек (например, водители служб такси), постановление о привлечении к ответственности выноситься на лицо, на которое зарегистрировано транспортное средство в соответствующем реестре МВД. Если определен надлежащий пользователь — ответственность несет надлежащий пользователь. Если ТС зарегистрировано на юридическое лицо — руководитель юридического лица.

Постановление может выноситься без участия лица в течение 3-х дней с даты вынесения. Оно вступает в законную силу: со дня получения; со дня отказа о его получении; со дня возвращения почтового отправления, если вы не получили отправленное постановление; в день вручения его пограничником. Срок обжалования постановления — 10 дней с даты вступления постановления в законную силу. При обжаловании эти сроки приостанавливаются до решения вопроса по существу.

Билошицкий отметил, что реквизиты для уплаты штрафа за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме, отличаются от реквизитов, которые сейчас установлены для штрафов, налагаемых работниками патрульной полиции за нарушение ПДД.

«Казначейством открыт единый счет для оплаты штрафов автофиксации. Реквизиты для оплаты штрафа есть в каждом постановлении и они указаны в отрывной квитанции. Дополнительно они будут опубликованы на официальных сайтах МВД и Национальной полиции», — сказал он.

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В случае, если превышение скорости движения будет фиксироваться на транспортных средствах с иностранной регистрацией — будут штрафовать лиц, которые ими управляли, двумя путями.

«Если автомобиль с иностранной регистрацией был завезен на территорию нашего государства гражданином Украины — штраф будет получать лицо, которое его ввезло, по своему месту регистрации. В случае, когда так называемую евробляху завозит на территорию Украины иностранец, или лицо без гражданства — здесь предусмотрен другой механизм. При выезде за пределы государства представители Государственной пограничной службы Украины вручают копию постановления такому лицу и предлагают оплатить с помощью платежного терминала. Также предупреждают, что неуплата штрафа будет основанием для запрета въезда на территорию Украины до момента уплаты», — отметил Билошицкий.

ПДД, автофиксация
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