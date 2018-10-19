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Посол Швеции в Украине отмечает подвижки «Запорожстали» на пути экологической модернизации по примеру европейских компаний

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Посол Швеции в Украине отмечает подвижки «Запорожстали» на пути экологической модернизации по примеру европейских компаний

Посол Швеции в Украине Мартин Хагстрем выразил удовлетворение ходом экологической реконструкции металлургического комбината «Запорожсталь», отметив подвижки предприятия на пути экологической модернизации, как это делают европейские компании.

Как сообщается в пресс-релизе предприятия в четверг, Мартин Хагстрем, находящийся в Запорожье в четверг с рабочей поездкой, ознакомился с ходом экологической реконструкции комбината. Он посетил современную диспетчерскую, ознакомился с работой системы визуализации и мониторинга технологических процессов «Предприятие на ладони», в которую интегрирована система онлайн-мониторинга промышленных выбросов.

Кроме того, посол посетил один из объектов экологической модернизации «Запорожстали», признанный лучшим промышленным объектом 2014 года по версии ГАСК, — новый травильный агрегат в цехе холодной прокатки № 1. При этом дипломат подчеркнул позитивную динамику в экологизации производственных процессов и акцентировал на применении «зеленых» решений. С 2012 года на эти цели комбинат направил более 8,8 млрд грн.

«В Швеции вопрос экологической реконструкции предприятий очень актуален. По итогам визита на „Запорожсталь“ я вижу: комбинат движется по тому же пути развития, что и наши предприятия. Комбинат реализовал крупные инвестиционные проекты, в том числе в сотрудничестве со шведскими компаниями. Намечено немало перспективных проектов. Это правильный европейский путь развития», — констатировал М.Хагстрем, которого цитирует пресс-служба.

Дипломат также встретился с городским головой Запорожья Владимиром Буряком, обсудил партнерство в реализации проекта «Безопасный город», ознакомился с проектом строительства линейного ускорителя в городе.

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«Запорожсталь» — одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация — высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основные потребители — производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

«Запорожсталь» находится в процессе интеграции в группу «Метинвест», основными акционерами которой являются ЧАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (71,24%) и группа компаний «Смарт-холдинг» (23,76%).

ООО «Метинвест Холдинг» — управляющая компания группы «Метинвест».

Метинвест, Запорожсталь, Мартин Хагстрем
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