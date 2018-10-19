Посол Швеции в Украине отмечает подвижки «Запорожстали» на пути экологической модернизации по примеру европейских компаний

Посол Швеции в Украине Мартин Хагстрем выразил удовлетворение ходом экологической реконструкции металлургического комбината «Запорожсталь», отметив подвижки предприятия на пути экологической модернизации, как это делают европейские компании.
Как сообщается в пресс-релизе предприятия в четверг, Мартин Хагстрем, находящийся в Запорожье в четверг с рабочей поездкой, ознакомился с ходом экологической реконструкции комбината. Он посетил современную диспетчерскую, ознакомился с работой системы визуализации и мониторинга технологических процессов «Предприятие на ладони», в которую интегрирована система онлайн-мониторинга промышленных выбросов.
Кроме того, посол посетил один из объектов экологической модернизации «Запорожстали», признанный лучшим промышленным объектом 2014 года по версии ГАСК, — новый травильный агрегат в цехе холодной прокатки № 1. При этом дипломат подчеркнул позитивную динамику в экологизации производственных процессов и акцентировал на применении «зеленых» решений. С 2012 года на эти цели комбинат направил более 8,8 млрд грн.
«В Швеции вопрос экологической реконструкции предприятий очень актуален. По итогам визита на „Запорожсталь“ я вижу: комбинат движется по тому же пути развития, что и наши предприятия. Комбинат реализовал крупные инвестиционные проекты, в том числе в сотрудничестве со шведскими компаниями. Намечено немало перспективных проектов. Это правильный европейский путь развития», — констатировал М.Хагстрем, которого цитирует пресс-служба.
Дипломат также встретился с городским головой Запорожья Владимиром Буряком, обсудил партнерство в реализации проекта «Безопасный город», ознакомился с проектом строительства линейного ускорителя в городе.
«Запорожсталь» — одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация — высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.
Основные потребители — производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.
«Запорожсталь» находится в процессе интеграции в группу «Метинвест», основными акционерами которой являются ЧАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (71,24%) и группа компаний «Смарт-холдинг» (23,76%).
ООО «Метинвест Холдинг» — управляющая компания группы «Метинвест».
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016