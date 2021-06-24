«Метинвест» откажется от использования мартеновских печей на «Запорожстали»

Группа «Метинвест» изучает возможность строительства нового сталеплавильного производства с использованием технологии прямого восстановления железа, что позволит компании существенно сократить выбросы углекислого газа, сообщил генеральный директор холдинга Юрий Рыженков в ходе пресс-конференции в Киеве.
«Выбросы СО2 нельзя отфильтровать. Их можно только отловить, но тогда нужны большие мощности для хранения. Это не всегда эффективно. Поэтому мы понимаем, что нужно глобально менять техпроцессы», — сказал Рыженков.
По его словам, компания сотрудничает с рядом ведущих производителей оборудования для промышленности, таких как Рrimetals и Siemens, для поиска эффективных решений по декарбонизация металлургического производства.
Одним из них может стать внедрение технологии прямого восстановления железа при выплавке стали, которая позволяет отказаться от использования кокса и как следствие сократить выбросы СО2 практически в 2 раза в сравнении с традиционными методами производства.
Как отметил Рыженков, на сегодня «Метинвест» уже внедрил производство DRI окатышей — ключевого сырья для выплавки стали методом прямого восстановления — на Центральном ГОКе и планирует реализацию аналогичного проекта на Северном ГОКе.
Это позволит обеспечить будущее более экологичное производство собственным сырьем.
По словам Рыженкова, строительство нового завода мощностью 4,5 млн тонн стали в год может быть реализовано либо в Мариуполе, либо в Запорожье. Срок реализации — 7-10 лет.
Второе направление — развитие технологии водородного производства стали. В частности, «Метинвест» изучает возможности использования водорода, возобновляемых источников энергии, переработки отходов, таких как коксовый газ, в топливо для выплавки стали.
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