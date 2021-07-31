На западе Турции ночью упал крупный метеорит

Жители Измира на западе Турции в ночь с пятницы на субботу могли наблюдать в небе над городом падение метеорита.

По данным местных СМИ, это произошло в районе 01:54 по Киеву и сопровождалось яркими вспышками.

В турецком сегменте социальных сетей пользователи активно делятся сделанными фотографиями и видеозаписями.

Информация о каких-либо последствиях не поступала.