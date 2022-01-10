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Антибиотик из зубной пасты связали с появлением воспалений в кишечнике

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Антибиотик из зубной пасты связали с появлением воспалений в кишечнике

В результате взаимодействия ранее неизвестной группы бактерий из микрофлоры человеческого кишечника с антибиотиком триклозаном, который часто входит в состав зубной пасты и гигиенических средств, может развиться колит, а также другие тяжелые воспаления кишечника. Результаты исследования опубликовал научный журнал Nature Communications.

«Открытие этих микробов позволит нам создать новые методы диагностики, предотвращения и лечения воспалительных болезней кишечника. В свою очередь, регулирующим органам следует повторно оценить безопасность продуктов на базе триклозана с учетом раскрытого нами механизма повреждения кишечной ткани», — рассказал один из авторов исследования, профессор Университета Северной Каролины Мэттью Рэдинбо.

Антибиотик триклозан используется для борьбы с бактериальными и грибковыми инфекциями с середины прошлого столетия. Долгое время его считали безвредным для человека и других многоклеточных живых существ, поскольку он воздействует на один из бактериальных ферментов, отвечающих за синтез жировых компонентов клеточных мембран и стенок.

В последние десять лет ученые открыли множество свидетельств того, что триклозан вызывает гормональные нарушения и аллергии, из-за чего его оборот и использование были резко ограничены в США и ряде европейских стран. В дополнение к этому, данный антибиотик часто провоцирует колит и прочие нарушения в работе пищеварительной системы, причины развития которых не были известны ученым.

Рэдинбо и его коллеги получили первые сведения такого рода в ходе масштабных экспериментов, нацеленных на изучение взаимодействий между молекулами триклозана и различными представителями микрофлоры, обитающими в кишечнике человека и других млекопитающих. Для этого ученые вырастили культуры клеток этих бактерий и проследили за изменениями в их поведении при появлении триклозана в питательной среде.

Во время этих опытов ученые неожиданно обнаружили, что этот антибиотик активно взаимодействует с ферментами из класса бета-глюкуронидаз. Эти ферменты производят некоторые микробы, чтобы разложить сложные углеводные цепочки. Последующие эксперименты на мышах показали, что продукты взаимодействия этих ферментов с триклозаном проникали в стенки кишечника и порождали в них очаги воспалений.

Открыв эту взаимосвязь между микрофлорой и негативными последствиями приема триклозана, Рэдинбо и его коллеги проверили, что произойдет, если заблокировать синтез бета-глюкуронидаз в клетках микрофлоры мышей. Эти опыты показали, что подобная процедура заметно снизила частоту развития воспалений в толстой кишке и защитила грызунов от развития колита.

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По мнению исследователей, существование подобной связи между антибиотиком, микрофлорой и колитом может объяснять, почему по всему миру носителей воспалительных болезней кишечника становится все больше. Последующие опыты с этими микробами, как надеются биологи, помогут создать новые методы борьбы с колитом и прочими формами этих заболеваний.

наука, антибиотики, зубная паста
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