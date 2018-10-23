В Черном море нашли древнейший на планете неповрежденный корабль

Самый древний на планете неповрежденный корабль, пролежавший на дне Черного моря более 2400 лет, обнаружили британские ученые. 23-метровое древнегреческое торговое судно, как сообщает во вторник газета The Times, было найдено на большой глубине с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата в 50-ти милях от побережья Болгарии.

Лежащий на правом боку корабль с невредимыми мачтой, рулями, скамьями для гребцов, как утверждают исследователи из организации The Black Sea Maritime Archaeology Project (Проекта Черноморской морской археологии), «очень похож на тот, который изображен на известной экспертам древнегреческой вазе Siren Vase, хранящейся в Британском музее.

«Никто не мог предположить, насколько точным был рисунок на вазе. Ведь было неизвестно, рисовал ли вообще художник с оригинала», — заявил ведущий исследователь профессор археологии в Университете Саутгемптона Джон Адамс. Теперь, по его словам, очевидно, что автор рисунка был хорошо осведомлен о предмете, точно изобразив детали вплоть до формы руля.

Отличной сохранности судна способствовало то обстоятельство, что на глубинах ниже 200 метров в Черном море практически нет кислорода, отметил ученый. В других морях в подобном виде раритет бы не сохранился. «До нас дошло лишь очень небольшое количество обломков кораблей той эпохи», — констатировал Адамс.

За последние три года ученые обнаружили в Черном море в общей сложности 67 затонувших кораблей. Среди них торговое судно римлян с амфорами, которое датируется 200 годом до н.э., а также корабль времен Византийской империи, построенный около 800 года. В числе находок средневековое итальянское судно и несколько кораблей Османской империи, датируемых XVI — XVIII веками.