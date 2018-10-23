Войти
Субсидии могут получить 7 млн украинских семей
госфинансы
Субсидии могут получить 7 млн украинских семей
Порошенко назвал цену дешевого газа
позиция
Порошенко назвал цену дешевого газа

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

история
RSS

В Черном море нашли древнейший на планете неповрежденный корабль

3062
В Черном море нашли древнейший на планете неповрежденный корабль

Самый древний на планете неповрежденный корабль, пролежавший на дне Черного моря более 2400 лет, обнаружили британские ученые. 23-метровое древнегреческое торговое судно, как сообщает во вторник газета The Times, было найдено на большой глубине с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата в 50-ти милях от побережья Болгарии.

Лежащий на правом боку корабль с невредимыми мачтой, рулями, скамьями для гребцов, как утверждают исследователи из организации The Black Sea Maritime Archaeology Project (Проекта Черноморской морской археологии), «очень похож на тот, который изображен на известной экспертам древнегреческой вазе Siren Vase, хранящейся в Британском музее.

«Никто не мог предположить, насколько точным был рисунок на вазе. Ведь было неизвестно, рисовал ли вообще художник с оригинала», — заявил ведущий исследователь профессор археологии в Университете Саутгемптона Джон Адамс. Теперь, по его словам, очевидно, что автор рисунка был хорошо осведомлен о предмете, точно изобразив детали вплоть до формы руля.

Отличной сохранности судна способствовало то обстоятельство, что на глубинах ниже 200 метров в Черном море практически нет кислорода, отметил ученый. В других морях в подобном виде раритет бы не сохранился. «До нас дошло лишь очень небольшое количество обломков кораблей той эпохи», — констатировал Адамс.

Читайте также: Украинский лоукостер запустил продажу билетов на первые рейсы

За последние три года ученые обнаружили в Черном море в общей сложности 67 затонувших кораблей. Среди них торговое судно римлян с амфорами, которое датируется 200 годом до н.э., а также корабль времен Византийской империи, построенный около 800 года. В числе находок средневековое итальянское судно и несколько кораблей Османской империи, датируемых XVI — XVIII веками.

археология, Черное море
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 23 октября 2018
Понедельник, 22 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему иностранные инвесторы выбирают Польшу, а не Украину?

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно сравнить как ищет инвесторов Украина и как Польша. В Украине за инвестиции отвечает Агентство по содействию инвестициям. Когда вы зайдёте на сайт агентства, то первое что вы увидите - это корову! Да, да, именно корову. Фотография на пол экрана, которая четко даёт понять, какие инвестиции ищет Украина или что нам интересно.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Что будет с курсом доллара до конца года

Скорее всего, эта ситуация относительного спокойствия продлится до конца ноября. И если бы не фактор массового вброса в систему гривневой ликвидности в конце 2018 года, я бы даже улучшил свой прогноз по курсу доллара к гривне на конец года с 29,0 до 28,5 грн за доллар. Однако, пожалуй, я не буду этого делать и еще понаблюдаю, как украинский парламент будет принимать бюджет 2019, а Минфин - расходовать средства с ЕКС. После появления информации от МВФ рассматривать более негативные сценарии пока не имеет смысла.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Чьи долги отдает Украина

Сейчас в сети гуляет картинка, где написано чьи долги отдаёт Украина. И вот, мол, Юля и Янович набрали больше всех, а при Яценюке и Гройсмане долг почти не вырос совсем. На самом деле это обычная манипуляция цифрами. Авторы просто взяли весь совукопный долг и перевели по курсу на тот момент. При этом был взят как валютный, так и гривневый долг. Ошибка состоит в том, что некорректно сравнивать долги в разных валютах.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016