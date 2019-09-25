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Радио и телевидение перевыполняют квоты на украиноязычный продукт

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Радио и телевидение перевыполняют квоты на украиноязычный продукт

Политика государства по введению украиноязычных квот, которая реализуется с 2016 года, вернула украинский язык в эфиры телеканалов и радиостанций.

Об этом сообщила пресс-служба Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

По словам члена Национального совета Сергея Костинского, за 3 года украинский язык тотально вернулся в эфир телеканалов и радиостанций, а украинская песня получила мощное развитие и постоянную ротацию в эфире радиовещателей.

По результатам мониторинга Нацсовета, 53% песен, которые есть в ротации на региональных и местных радиостанциях звучат на украинском языке. Таким образом, законодательная норма перевыполнена на 18 процентных пунктов.

В 11-ти областях Украины украиноязычных песен значительно больше 50%. Это:

Сумская область — 81%
Ровенская — 80%
Тернопольская — 78%
Ивано-Франковская — 71%
Волынская — 63%
Львовская — 61%
Харьковская — 56%
Херсонская — 54%
Черновицкая — 53%
Донецкая — 52%
Кировоградская — 50%

В то же время, в двух областях зафиксировано минимальные показатели выполнения квоты, это — Хмельницкая область — 36% и Днепропетровская область — 38%.

Член Нацсовета Максим Оноприенко отметил, что объем ведения передач на украинском языке также демонстрирует положительную динамику — 93%, что на 1 п.п. больше чем в прошлом году.

В частности, в 10-ти областях Украины показатель объема ведения передач на государственном языке превышает 95%. Это:

Волынская, Ровенская, Хмельницкая области — 100%
Черновицкая — 99%
Сумская, Черкасская, Львовская — 98%
Черниговская, Киевская — 97%
Харьковская — 96%.

Сейчас в эфире радиостанций предусматривает такие нормы: количество украиноязычных песен должно составлять не менее 35%; объем ведения передач на государственном языке — не менее 60%; для радиостанций, которые транслируют более 60% песен на языках ЕС, доля песен на украинском должна быть не менее 25%.

квоты, украинский язык, Нацсовет по ТВ
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