Радио и телевидение перевыполняют квоты на украиноязычный продукт

Политика государства по введению украиноязычных квот, которая реализуется с 2016 года, вернула украинский язык в эфиры телеканалов и радиостанций.

Об этом сообщила пресс-служба Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

По словам члена Национального совета Сергея Костинского, за 3 года украинский язык тотально вернулся в эфир телеканалов и радиостанций, а украинская песня получила мощное развитие и постоянную ротацию в эфире радиовещателей.

По результатам мониторинга Нацсовета, 53% песен, которые есть в ротации на региональных и местных радиостанциях звучат на украинском языке. Таким образом, законодательная норма перевыполнена на 18 процентных пунктов.

В 11-ти областях Украины украиноязычных песен значительно больше 50%. Это:

Сумская область — 81%

Ровенская — 80%

Тернопольская — 78%

Ивано-Франковская — 71%

Волынская — 63%

Львовская — 61%

Харьковская — 56%

Херсонская — 54%

Черновицкая — 53%

Донецкая — 52%

Кировоградская — 50%

В то же время, в двух областях зафиксировано минимальные показатели выполнения квоты, это — Хмельницкая область — 36% и Днепропетровская область — 38%.

Член Нацсовета Максим Оноприенко отметил, что объем ведения передач на украинском языке также демонстрирует положительную динамику — 93%, что на 1 п.п. больше чем в прошлом году.

В частности, в 10-ти областях Украины показатель объема ведения передач на государственном языке превышает 95%. Это:

Волынская, Ровенская, Хмельницкая области — 100%

Черновицкая — 99%

Сумская, Черкасская, Львовская — 98%

Черниговская, Киевская — 97%

Харьковская — 96%.

Сейчас в эфире радиостанций предусматривает такие нормы: количество украиноязычных песен должно составлять не менее 35%; объем ведения передач на государственном языке — не менее 60%; для радиостанций, которые транслируют более 60% песен на языках ЕС, доля песен на украинском должна быть не менее 25%.