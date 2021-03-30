В Украине осталась одна единственная ежедневная газета

Украине в минувшем году в свет выходило 1529 газет, среди них — 467 общегосударственной сферы распространения, 214 региональных (областных) и 752 местной сферы распространения (207 городские, 360 районные и другие), сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

По данным Книжной палаты Украины, которые приводит пресс-служба, общий тираж всех газет составил за год более 1155 млн. экземпляров.

По сравнению, например, с доковидним 2018 годом количество газет по названиям уменьшилось на 207, а общий годовой тираж всех изданий упал на 672 тыс. экземпляров.

Больше всего газет по названиям в 2020 году выходило в Киеве (366), Днепропетровской (107), Запорожской (87), Киевской (84), Харьковской (82), Винницкой (67), Полтавской (60) областях. Меньше всего — в Закарпатской (24), Ивано-Франковской (24), Ровенской (24), Черновицкой (17) областях.

Преимущественно большинство газет (822) выходили один раз в неделю, 83 издания — с периодичностью два раза в неделю, лишь одно издание в Украине выходило 6 раз в неделю, а 4 издания — пять раз в неделю.

828 газет печатались на украинском языке, 293 — на русском, 344 — на двух языках (в основном по-русски и по-русски), остальные — на других языках. В то же время крупнейшие годовые тиражи были у русскоязычных изданий (470364,5 тыс. экземпляров), тираж украиноязычных изданий — 426188,9 тыс. экземпляров.