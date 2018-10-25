В Великобритании оштрафовали Facebook

Компания Facebook была оштрафована на 500 тысяч фунтов стерлингов (около 645 миллионов долларов) британской комиссией по защите данных за участие в скандале с утечкой данных Cambridge Analytica. Об этом сообщает BBC.
«Расследование ICO пришло к выводу, что Facebook нарушил закон, не защищая информацию людей. Также было установлено, что компания не смогла продемонстрировать, как другие люди собирали данные», — говорится в сообщении Управления.
Также сообщается, что сумма штрафа оказалась наивысшей в момент выявления нарушения. Если бы скандал с Cambridge Analytica произошел после вступления в силу новых правил ЕС, штраф был бы намного выше.
Напомним, что Facebook попал в скандал из-за того, что британская консалтинговая фирма Cambridge Analytica, которая работала на Дональда Трампа на выборах в США 2016 года, неправомерно получила доступ к личной информации 87 миллионов пользователей соцсети.
Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг признал, что в его компании недостаточно ответственно отнеслись к безопасности, что привело к ненадлежащему использованию персональных данных граждан.
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