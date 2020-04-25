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Facebook заплатит $5 млрд из-за истории с Cambridge Analytica

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Facebook заплатит $5 млрд из-за истории с Cambridge Analytica

Федеральный суд в США утвердил заключенное в прошлом году соглашение между Facebook и Федеральной торговой комиссией касательно дела об утечке данных пользователей социальной сети в консалтинговую компанию Cambridge Analytica.

В заявлении Facebook указывается, что компания согласилась пересмотреть отношение к сохранению конфиденциальности своих пользователей и заплатит штраф в размере $5 млрд.

Компания пообещала в частности создать независимую комиссию, которая будет внимательно изучать вопрос защиты персональных данных.

Как сообщает издание Cnet, в Федеральной торговой комиссии выразили удовлетворение достигнутыми договоренностями. Там назвали беспрецедентным размер штрафа, который стал крупнейшим в истории.

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В марте 2018 года стало известно, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica собирала данные пользователей через свое приложение в Facebook и использовала их для размещения политической рекламы, в частности, во время президентской кампании в США и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза в 2016 году. Вмешательство могло коснуться в общей сложности 87 млн пользователей соцсети. Cambridge Analytica отрицала свою вину, утверждая, что это был обычный и законный сбор данных для онлайн-рекламы. После этого компания потеряла всех клиентов и объявила о банкротстве. Основатель соцсети Марк Цукерберг признал ошибку, отметив, что в Facebook сделали недостаточно для предотвращения использования функционала сети во вред.

Facebook, Cambridge Analytica
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