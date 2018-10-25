Ученые обнаружили зависимость риска инфаркта от времени года

Специалисты Лундского университета объяснили, что при низкой температуре сосуды сужаются, из-за чего в сердце поступает меньше кислорода.
Риск инфаркта миокарда повышается у пожилых людей в зимний период, к такому выводу пришли специалисты Лундского университета (Швеция) после исследования влияния погодных условий на здоровье шведов, статью о своей работе ученые опубликовали в научном журнале JAMA Cardiology.
В исследовании, которое проводилось на территории Швеции, более высокий уровень выявления инфаркта миокарда наблюдался в стране в тот период, когда температура воздуха и атмосферное давление были низкими, скорость ветра высокой, и все это — на фоне сокращения продолжительности солнечного дня.
При низкой температуре сосуды сужаются, из-за чего в сердце поступает меньше кислорода, объясняют связь холода и инфаркта ученые. Угрозу в себе несут и сезонные заболевания, такие как грипп, которые повышают риски возникновения сердечного приступа.
Авторы научной работы проанализировали данные 280,8 тыс. граждан Швеции в возрасте от 50 до 89 лет, которым в период с 1998 по 2013 годы был поставлен диагноз «инфаркт миокарда». В 274 тыс. случаев исследователи смогли сопоставить информацию с метеорологическими данными.
Выяснилось, что при температуре ниже нуля по Цельсию сердечный приступ у шведов диагностировался чаще на 10%. При этом потепление до плюс 3-4 градусов по Цельсию, напротив, сокращало частоту обращения людей с сердечными заболеваниями за медицинской помощью.
Ученые проанализировали возможную связь роста случаев сердечного приступа с состоянием экологии. Однако доказать, что уровень загрязненности воздуха в районах проживания участников исследования влияет на развитие у них сердечных заболеваний, авторы научной статьи не смогли.
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