Facebook оштрафовали на $5 млрд из-за Cambridge Analytica

Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) одобрила штраф для компании Facebook в размере около $5 млрд за утечку данных пользователей соцсети в консалтинговую компанию Cambridge Analytica. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
В Facebook и FTC от комментариев отказались. Если информация подтвердится, это будет рекордный штраф, который Федеральная торговая комиссия США когда-либо накладывала на технологические компании.
Речь идет о событиях 2018 года, когда стало известно, что Cambridge Analytica получила доступ к личным данным 87 млн пользователей соцсети без их ведома.
Ранее компания Facebook за утечку данных подверглась штрафу со стороны Великобритании. Штраф тогда составил максимальные £500 тыс.
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