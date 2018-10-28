Британские СМИ подтверждают гибель владельца ФК «Лестер»

Пять человек, включая владельца английского футбольного клуба «Лестер Сити» миллиардера Виджая Сриваддханапрабху, находились на борту пассажирского вертолета, разбившегося в субботу вечером у стадиона King Power в центральной части британского Лестера. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на одного из членов семьи тайского бизнесмена.
Официального подтверждения гибели людей, находившихся на борту потерпевшей крушение машины, в настоящий момент нет.
По данным агентства Reuters, на борту вертолета находились также дочь миллиардера и двое пилотов. Личность пятого пассажира устанавливается.
Виджай Шривадданапрабха приобрел «Лестер» в 2010 году. Он одновременно является президентом и владельцем британского клуба. Также ему принадлежит компания King Power. Forbes оценивает состояние Шривадданапрабха в $4,9 млрд.
При нем «лисицы» вернулись в английскую премьер-лигу, а в сезоне 2015/16 впервые в истории стали чемпионами Англии.
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