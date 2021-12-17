Украина получит в следующем году 50 вертолетов Aurbus

Украина получит 50 вертолетов Aurbus в 2022 году, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.
«На следующий год есть очень амбициозные планы на качественное оснащение техникой и статус крупнейшего в Европе парка авиа техники. Так, мы получим 50 современных вертолетов французского производства Aurbus Helicopters», — написал Монастырский на своей странице в фейсбуке.
Он отметил, что построят Ситуационный центр мониторинга, который будет анализировать спутниковые термоснимки и поможет ликвидировать природные пожары на ранней стадии.
По словам министра, вся эта техника будет обеспечивать реализацию двух важных проектов — «Единое аэромедицинское пространство» и «Европейский хаб пожарной безопасности».
Монастырский пояснил, что «Единое аэромедицинское пространство» позволит покрыть Украину пунктами базирования вертолетов для воздушной эвакуации и транспортировки донорских биоматериалов. «Европейский хаб пожарной безопасности» поможет предупредить до 90% лесных пожаров благодаря использованию противопожарных самолетов производства ГП «Антонов».
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