Украина получит в следующем году 50 вертолетов Aurbus

Украина получит 50 вертолетов Aurbus в 2022 году, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

«На следующий год есть очень амбициозные планы на качественное оснащение техникой и статус крупнейшего в Европе парка авиа техники. Так, мы получим 50 современных вертолетов французского производства Aurbus Helicopters», — написал Монастырский на своей странице в фейсбуке.

Он отметил, что построят Ситуационный центр мониторинга, который будет анализировать спутниковые термоснимки и поможет ликвидировать природные пожары на ранней стадии.

По словам министра, вся эта техника будет обеспечивать реализацию двух важных проектов — «Единое аэромедицинское пространство» и «Европейский хаб пожарной безопасности».

Монастырский пояснил, что «Единое аэромедицинское пространство» позволит покрыть Украину пунктами базирования вертолетов для воздушной эвакуации и транспортировки донорских биоматериалов. «Европейский хаб пожарной безопасности» поможет предупредить до 90% лесных пожаров благодаря использованию противопожарных самолетов производства ГП «Антонов».