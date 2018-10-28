Владелец клуба «Лестер», вероятно, погиб в авиакатастрофе

Владелец английского футбольного клуба «Лестер» Виджай Шривадданапрабха, скорее всего, находился на борту вертолета, потерпевшего крушение. Вертолет, принадлежащий тайскому миллиардеру, разбился недалеко от клубного стадиона.

Через час после окончания матча 10-го тура английской премьер-лиги между «Лестером» и «Вест Хэм», вертолет Виджая Шривадданапрабхи поднялся со стадиона «Кинг Пауэр» и вскоре рухнул. Предположительно, все находившиеся на борту погибли. На протяжении нескольких часов поступали противоречивые сведения о судьбе владельца клуба. Но ближе к утру британская пресса сообщила, что 60-летний тайский бизнесмен был в злополучном вертолете.

Виджай Шривадданапрабха приобрел «Лестер» в 2010 году. Он одновременно является президентом и владельцем британского клуба. Также ему принадлежит компания King Power. Forbes оценивает состояние Шривадданапрабха в $4,9 млрд.

При нем «лисицы» вернулись в английскую премьер-лигу, а в сезоне 2015/16 впервые в истории стали чемпионами Англии.