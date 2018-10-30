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Сегодня презентация Apple. Что покажет компания в этот раз?

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Сегодня презентация Apple. Что покажет компания в этот раз?

Apple только недавно проводила презентацию. В сентябре компания, как обычно, показала новые iPhone и часы Apple Watch 4. Для сравнения: в июле под новые ноутбуки Macbook Pro не стали ничего организовывать — обошлись пресс-релизом. Из этого можно заключить, что 30 октября в 16:00 по Киеву в Нью-Йорке представят сразу несколько устройств и, возможно, аксессуары.

iPad Pro

Насчет чего ни у кого почти нет сомнений, так это насчет новых планшетов iPad Pro. Предположительно, инженеры Apple спроектировали две модели разного размера. Их корпуса будут напоминать iPhone X: рамки вокруг экрана сузят. За счет этого большая модель с диагональю дисплея 12,9 дюйма станет компактнее. Габариты другой останутся примерно такими же, как прежде, но диагональ экрана увеличится с 10,5 до 11 дюймов.

Еще одно сходство с iPhone — система распознавания владельца Face ID, сканирующая лицо. Поскольку рамки станут тоньше, кнопку Home некуда встроить — управлять устройством можно будет только жестами. Возможно, исчезнет и отверстие для наушников. Также не исключено, что фирменный разъем Lightning заменят на универсальный USB-C, чтобы планшет было удобнее подключать к внешним экранам с высоким разрешением картинки.

Внешние экраны нужны, прежде всего, дизайнерам — iPad Pro рассчитан на профессионалов. Для их удобства новые модели якобы укомплектуют новым стилусом Apple Pencil, который автоматически распознает планшет, когда тот будет рядом. Возможно, изменится и магнитное крепление для клавиатуры, а зарядку сделают мощнее. Работать iPad Pro будет на самом мощном процессоре компании, A12X. О ценах ничего не говорится, но покупателям явно придется раскошелиться.

Наконец, есть маленькая вероятность, что вместе с iPad Pro покажут дешевую модель для школ, но о ней нет никаких подробностей.

Ноутбуки

О новых ноутбуках гуляют противоречивые слухи. Вероятно, на презентации покажут недорогую по меркам Apple модель — с ценником в районе $1 тыс. — на замену Macbook Air. Ее оснастят более быстрыми процессорами (какими именно, мнения расходятся), вдвое более емкой оперативной памятью и Retina-экраном с высоким разрешением, тонкими рамками и диагональю 12–13 дюймов. Возможно, новинка будет называться Macbook Air, а может — просто Macbook (или даже iBook, как в былые времена). У Apple есть линейки со всеми этими названиями — возможно, от одной из них компания откажется, чтобы не сбивать с толку покупателей.

Что касается интерфейсов, то в новых ноутбуках, возможно, появятся разъемы USB-C и место под SIM-карты для связи по стандарту LTE. Тачпад якобы будет способен распознавать нажатия с разной силой, возможно, в него встроят сканер отпечатка пальца для разблокировки устройства и подтверждения платежей. Но, может, и в ноутбуках появится Face ID.

Mac Mini

Mac Mini — это маленький системный блок, то есть компьютер без экрана, клавиатуры и мыши по цене $500. Последняя модель в этой линейке вышла еще четыре года назад и давно устарела. Можно было подумать, что Apple забросила Mac Mini, но руководители компании повторяют, что эти компьютеры по-прежнему важны. Новинка, если она действительно на подходе, будет работать быстрее и вмещать больше данных, ее оборудуют современными разъемами, но и цена вырастет. Новый Mac Mini будет рассчитан на разработчиков приложений и других профессионалов, а также на тех, кто ищет "мозг" для домашней медиасистемы.

Остальное

Кроме iPad Pro, ноутбуков и Mac Mini, поговаривают и о других устройствах и аксессуарах, но без подробностей и особых надежд.

Возможно, представят усовершенствованные компьютеры iMac и iMac Pro. Об их особенностях ничего не известно. Также есть вероятность, что Apple покажет модульный компьютер, то есть такой, где, вопреки правилам компании, можно менять комплектующие.

Apple еще год назад анонсировала беспроводное зарядное устройство AirPower, но так его и не выпустила. Грядущая презентация — хороший момент, чтобы исправиться.

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Может быть, покажут и новые беспроводные наушники AirPods или хотя бы другое зарядное устройство для старой модели.

Apple
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