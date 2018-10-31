General Motors за 9 месяцев показал рекордную прибыль

Чистая прибыль американского автогиганта General Motors (GM), приходящаяся на держателей акций, по итогам девяти месяцев 2018 года выросла в 4,6 раза в годовом выражении — до $5,97 млрд, следует из отчетности компании.

Прибыль на акцию составила $4,13 против показателя в $0,85 годом ранее. Общая выручка автогиганта составила $108,65 млрд, увеличившись на 0,7% в годовом выражении.

В III квартале компания получила чистую прибыль в $2,534 млрд, годом ранее она зафиксировала чистый убыток в размере $2,98 млрд. Прибыль на акцию составила $1,75 против убытка в $2,03 годом ранее.

При этом аналитики ожидали значения показателя на уровне $1,25. Выручка автогиганта выросла по сравнению с аналогичным показателем III квартала 2017 года на 6,5% и составила $35,791 млрд.

Как указывает компания, объем продаж компании за третий квартал составил 1,977 млн автомобилей, что на 14,7% ниже показателя годичной давности.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах, продает и осуществляет техобслуживание в 140 странах. Штаб-квартира автомобильного концерна находится в Детройте, штат Мичиган.