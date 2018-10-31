Польский бизнес готов бороться за украинских работников

Планы Германии либерализовать миграционную политику переполошили польский бизнес, который боится оттока украинской рабочей силы и готов бороться за нее. Сейчас уже в каждой пятой польской фирме работают украинцы, пишет DW.

Девять часов утра. Перед львовским визовым центром — очередь из 30 человек. Охранник говорит, что она еще маленькая. Весной, когда в Европе начинаются сезонные работы, очередь в разы больше. И хотя здесь открывают визы в 18 стран, большинство в очереди — это те, которые хотят открыть рабочую визу в Польшу.

Зиновий Худинович уже три года работает в польском Радоме на предприятии, которое занимается ремонтом и строительством дорог. Едет туда снова, потому что условиями доволен. Говорит, что проживание и медицинскую страховку оплачивает работодатель. Рабочие тратят деньги только на питание. А самое главное, за три года его шеф несколько раз поднимал зарплату. «Если, когда я только приехал, он платил мне 8 злотых в час, то теперь за более легкую работу, например, укладку плитки, я получаю 16 злотых, а за работу на дороге — до 22 злотых», — рассказывает Худинович.

То, что польские работодатели начали поднимать зарплаты, подтверждают из очереди и другие работники. Григорий, который едет в Ополе, говорит, что украинских работников стали больше ценить. Работодатель обещал отблагодарить его, если приведет новых работников на их предприятие. А польский строительная фирма Budimex даже объявила на своем сайте, что выплатит вознаграждение каждому, кто поможет найти работников на определенные позиции.

Польша теряет трудоспособное население

Все потому, что в Польше — кадровый кризис. До 2020 года, по данным министерства инвестиций и развития Польши, страна потеряет полмиллиона трудоспособного населения. А через десять лет из 20 млн необходимых работников в Польше будет лишь 16 млн. Главная причина, по данным министерства, — падение демографических показателей. Другая — выезд польских работников в страны Европы, где зарплаты в несколько раз выше польских. Поэтому борьба за украинцев, как рабочую силу, усиливается и конкуренция между польскими предпринимателями растет.

По данным исследования «Барометр трудовой миграции», который подготовила польская компания Personnеl Service, если еще полгода назад украинцы работали на 19 процентах польских фирм, то уже в сентябре — в 23 процентах. Также возросло количество работодателей, которые хотят нанять украинцев.

«Заработные платы поляков и украинцев стали ближе. Потребность в кадрах с Востока так быстро растет, поэтому работодатели вынуждены предлагать им заманчивые условия, приближенные к предлагаемым соотечественникам», — рассказывает Луиза Рослонь с Personnel Serwis. Сейчас, по данным компании, треть украинских рабочих получает до 3 тысяч злотых (693 евро) в месяц, еще треть — до 3,5 тысячи. И только 15 процентов зарабатывают более 3,5 тысячи злотых (808 евро).

Работодатели боятся выезда украинцев в ФРГ

Недавно польские работодатели начали чувствовать страх из-за конкуренции с работодателями из Западной Европы, в частности, Германии, где политические силы уже согласовали упрощение миграционной политики и готовы голосовать. «Мы видим, как стремительно там взялись за упрощение миграционных правил. У них тоже есть кадровый кризис, еще больше, чем у нас, и им тоже не хватает работников. Поэтому мы должны быть готовы к оттоку части украинцев в Германию», — рассказал Аркадиюш Пачка, руководитель отдела мониторинга организации «Работодатели Речи Посполитой». По данным компании Work Service, 59 процентов опрошенных украинских рабочих заявили о готовности переехать в Германию, если для них откроют немецкий рынок труда.

Поэтому, чтобы удержать украинского работника, по словам Пачки, польские работодатели начали улучшать условия труда украинцам. Уже сейчас, кроме зарплаты, они предлагают различные бонусы. Почти 38 процентов польских предпринимателей взяли на себя оформление документов, 31 процент — обеспечивают украинцев жильем, 29 процентов — медстраховкой. Впрочем, работодатели не могут изменить сложные административные формальности. «Мы добиваемся, чтобы увеличили разрешенный срок работы и также увеличили срок проживания в Польше на основании разрешения на работу с трех до пяти лет, но пока — безрезультатно, поскольку в стране до сих пор не приняли миграционную политику», — говорит Пачка.

В ожидании выборов

В польском правительстве понимают проблемы бизнеса, но решать их пока не спешат. Министерство инвестиции и развития, которому поручили разработку новой миграционной политики, пока разработало лишь «Социально-экономические приоритеты миграционной политики». Этот документ содержит, в частности, предложения по упрощению жизни мигрантов-иностранцев. Например, речь идет о создании пунктов поддержки иностранцев по принципу «единого окна», где все административные услуги будут предоставляться в одном пункте.

Но проект политики трудовой миграции, который позволил бы реализовать эти идеи, до сих пор не готов. «Работа над миграционной политикой продолжается. Это задача, которую выполняют различные министерства, поэтому согласования занимают некоторое время», — пояснил представитель министерства инвестиций и развития Польши Павел Новак. Работодатели же видят в этом политику. «В новом миграционном законе речь не только об украинских мигрантах, но и о выходцах из Азии или Африки. А правящая партия со своим правительством обещала избирателям политику, ориентированную прежде всего на поляков, поэтому и не спешит», — объясняет Пачка. На какие-то изменения в миграционном законодательстве до парламентских выборов, которые состоятся в Польше осенью 2019 года, по его словам, рассчитывать не приходится.

Между тем Зиновий Худинович во Львове признается, что несмотря на неплохие условия в Польше, мечтает поехать западнее. «Конечно, хотел бы работать в Германии или Франции. За ту же работу, что я выполняю в Польше, я имел бы в два-три раза больше», — говорит он.