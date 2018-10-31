«Укрзализныця» стала частным акционерным обществом

Кабинет Министров изменил тип акционерного общества «Укрзализныця» с публичного на частное. Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду без обсуждения, передает «Интерфакс-Украина».

Кабмин также перераспределил полномочия между акционером (Кабмин), наблюдательным советом и правлением компании в соответствии с требованиями закона «Об акционерных обществах» и с целью достижения эффективного корпоративного управления и упрощение процесса привлечения потенциальных инвесторов.

Согласно обновленному уставу «Укрзализныци», наблюдательный совет остается в составе органов, обеспечивающих работу ЧАО наравне с общим собранием, правлением и ревизионной комиссией. Также в уставе предприятия прописана норма об обязательном проведении ежегодного аудита финотчетности АО независимым аудитором.