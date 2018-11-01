Новый опрос: Зеленский на втором месте

На выборах президента Украины за лидера Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлию Тимошенко готовы проголосовать в первом туре 13,4% украинцев, за шоумена Владимира Зеленского — 7,6%, за действующего президента Петра Порошенко и лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко — по 7%, за сопредседателя фракции «Оппозиционный блок» Юрия Бойко — 6,9%.

Таковы данные совместного опроса центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований им. Яременко, Киевского международного института социологии и социологической группы «Рейтинг».

Согласно полученным результатам, лидера Радикальной партии Олега Ляшко готовы поддержать 5,7%, музыканта и общественного деятеля Святослава Вакарчука — 4,9%, за лидера партии «За життя» Вадима Рабиновича готовы проголосовать 3,5%, за мэра Львова, лидера объединения «Самопомич» Андрея Садового — 2,5%, за лидера Всеукраинского объединения «Свобода» Олега Тягнибока (который уже заявил о том, что не будет баллотироваться — Ред.) — 1,8%, народного депутата, члена партии «Укроп» Александра Шевченко — 1,7%, еще несколько кандидатов получают поддержку менее 1% опрошенных.

За другого кандидата намерены голосовать 3,4%, затруднились ответить — 16,7%, не голосовали бы на выборах президента — 12,5%.

Кроме того, среди тех, кто определился и будет голосовать на выборах, 18,9% готовы поддержать Тимошенко, 10,7% — за Зеленского, по 9,9% — за Гриценко и Порошенко, 9,8% — за Бойко, 8% — за Ляшко, 7% — за Вакарчука, 4,9% — за Рабиновича, 3,5% — за Садового.

В целом 75,8% респондентов сказали, что точно намерены голосовать на выборах президента Украины или скорее всего намерены прийти на выборы, 19,5% считают, что точно не будут голосовать или склонятся к тому, что не будут голосовать.