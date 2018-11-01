В США трое друзей решили стать «подругами»

Трое одиннадцатилетних американских друзей приняли совместное решение поменять пол, сообщает Daily Mail.
У мальчиков диагностировали гендерную дисфорию — состояние, при котором человек не может принять свой гендерный статус мужчины или женщины. Подростки просят называть себя Лили, Фиана и Зури.
Как рассказали журналистам родители мальчиков, их дети оказывались принимать свой пол с раннего детства. Им не нравились игрушки и маскарадные костюмы для мальчиков, зато очень радовали куклы и одежда для девочек.
Как призналась матери Фиана, она чувствует, что у нее «девчачьи мозги, девчачье сердце, девчачьи игрушки». Лили еще в восемь лет попросила родителей не называть ее больше Джеком. Родители Зури поняли, что их ребенок не шутит насчет своей невозможности принять свой мужской пол, когда позволили ей надеть юбку и «увидели, как она счастлива».
Лили, Фиана и Зури смогут сделать операцию по смене пола только после 18 лет. Право принимать специальные препараты они получат только в 14 лет, однако родители Лили уже дали разрешение начать гормональную терапию.
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