Остаток средств на едином казначейском счете снизился на треть

Остаток средств на едином казначейском счете по состоянию на 1 ноября составил 14,645 миллиарда гривен, что на 31,5% меньше показателя месяцем ранее. Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы.

В то же время, по состоянию на 1 ноября 2017 года остаток на ЕКС составлял 48,564 млрд грн, т.е. в 3,3 раза больше.

Остаток средств на едином счете Госказначейства на 1 января 2018 года составил 5,099 млрд грн, что в 2,8 раза ниже показателя на 1 января 2017 года.

Напомним, что минимум был зафиксирован на начало августа — тогда на ЕКС было лишь 1,99 миллиарда.