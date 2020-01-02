На начало года у правительства 17,5 млрд грн на Едином казначейском счете

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на 1 января 2020 года составили 17,548 млрд грн, что более чем втрое меньше по сравнению с показателем на начало декабря, сообщила Государственная казначейская служба (ГКСУ).
По ее данным, остатки на ЕКС на начало года с 2003-го свыше 17 млрд грн поднимались лишь раз — в 2006 году, когда они составили 17,015 млрд грн.
В минувшем году на начало января этот показатель составлял 9,86 млрд грн, годом ранее — почти 5,1 млрд грн, указала ГКСУ.
Согласно данным НБУ, остаток средств на корреспондентских счетах банков в декабре 2019 года сократился на 1,68 млрд грн — до 52,43 млрд грн.
Как сообщалось, остатки на ЕКС в ноябре снизились на 3,6% и на начало декабря составляли 55,01 млрд грн, что также было рекордным показателем.
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