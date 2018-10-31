Войти
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 23%
официально
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 23%
Лукашенко заявил о желании стать самым надежным партнером США
дружба народов
Лукашенко заявил о желании стать самым надежным партнером США

Читай
бесплатно!
Разделы

Мнения

регулирование
RSS

Украина – 71-я в рейтинге простоты ведения бизнеса. Что дальше?

Андрей Блинов
Андрей Блинов
335
Украина – 71-я в рейтинге простоты ведения бизнеса. Что дальше?

Украина — 71-я в рейтинге простоты ведения бизнеса. Так сказал Мировой банк. Об этом уже написали все СМИ, повторив шаблонные тезисы и про +5 позиций в совокупном рейтинге, и про 30-е место в плане получения разрешений на строительство.

Что же дальше? Понятное дело, что улучшать есть куда, и многие предприниматели крупной и мелкой руки укажут множество барьеров на их личном бизнес-пути, которое государство Украина создаёт. Или упорно не хочет устранять.

Вот 4 направления, по которым можно радикально улучшить бизнес-климат в стране:

1. Неплатежи. Мировой банк показывает, что с законодательной базой не так всё плохо, как об этом говорят. Законодательство по разрешению неплатёжеспособности — среднемировое, если так можно высказаться: 8,5 балла из 16 возможных (в странах ОЭСР — 11,9 балла). Тем более, что уже появился закон о банкротстве физических лиц, который наверняка добавит Украине вистов в этой составляющей.
Однако неэффективность кроется в нормативных актах, инструкциях по конкретному правоприменению. Ну и конечно, готовности государства то и дело подкармливать банкротов. В общем, в практике разрешения банкротств. Чтобы решить проблему среднестатистической украинской компании, нужно 2,9 года, и потратить на это более 40% стоимости такой компании (Мировой банк считает по стоимости недвижимости).
В целом по компоненте «разрешение неплатёжеспособности» Украина — 145-я из 190 государств.

2. Подключение к услугам монополистов. Эта каторга остаётся. Мировой банк замеряет проблему на примере подключения к электроснабжению, пожалуй, самой важной коммунальной услуге. Чтобы из розетки пошёл заветный ток, нужно 5 процедур и в среднем 281(!) день ожидания, беготни и нервотрёпки. И стоит это очень дорого, одно подключение предприятия — среднестатистический годовой доход 4 человек.

По этому показателю Украина — лишь 135-я в мире.

3. Оформление внешнеторговых операций. Для многих прозвучит удивительно, ведь сообщают же, что по целому ряду экспортных операций у страны огромный прогресс. Однако ситуация с экспортом местами хуже, чем с импортом! Оформление одного документа на вывоз обходится в среднем в $192, на ввоз — $162. Ну и 66 часов на то, чтобы оформить одну экспортную операцию — это явный перебор. У нас экспортоориентированная экономика, но барьеров для экспорта и без пресловутого Экспортно-кредитного агентства хватает.

Наша открытая экономика — только на 78-м месте в рейтинге лёгкости ВЭД.

4. Постоянно об этом пишу, освещая ежегодный Doing Business. Любой хороший бизнесмен, открывая дело, должен чётко представлять, как он будет из него выходить. Из года в год проблемой остаётся закрытие фирм, оно кондовое, предполагающее уйму возможностей для вымогательства. Часто проще «бросить фирму», чем её официально закрыть. В рейтинге этого аспекта теперь нет, а зря.

Кстати, в плане регистрации предприятий и собственности Украина, вопреки иллюзиям, далеко не лидер — 56-е и 63-е место. Каким бы ни было единое окно, а 6-7 процедур остаются обязательными. В один присест не справишься.

Читайте также: Польский бизнес готов бороться за украинских работников

В заключение напомню, что Мировой банк не делает поправки на взятки и прочие неформальные платежи, а также ситуации, когда непрофильные органы, такие как СБУ или Военная прокуратура, начинают живо интересоваться не связанной с их профилем хозяйственной деятельностью.

Источник

Doing Business, Андрей Блинов
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 31 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Андрей Блинов
Андрей Блинов
экономист

Украина – 71-я в рейтинге простоты ведения бизнеса. Что дальше?

Украина - 71-я в рейтинге простоты ведения бизнеса. Так сказал Мировой банк. Об этом уже написали все СМИ, повторив шаблонные тезисы и про +5 позиций в совокупном рейтинге, и про 30-е место в плане получения разрешений на строительство. Что же дальше? Понятное дело, что улучшать есть куда, и многие предприниматели крупной и мелкой руки укажут множество барьеров на их личном бизнес-пути, которое государство Украина создаёт. Или упорно не хочет устранять.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

С чего начиналось польское экономическое чудо

В начале 1991 года долг Польши перед западными странами составлял 33 млрд дол. Учитывая долг перед частными организациями в 11 млрд, совокупный долг на тот момент составлял около 90% ВВП. Несмотря на то, что все заслуги рыночных реформ любят приписывать Бальцеровичу, однако он был лишь исполнителем. Сам план реформирования экономики написал Джефри Сакс, который для этого был приглашён в страну и в то время консультировал польских чиновников. Единственное, что мешало нормальному внедрению всех реформ, был колоссальный госдолг. И он эту проблему решил.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Пять факторов конкурентоспособности экономики Украины

Глобальный рейтинг конкурентоспособности от ВЭФ является ориентиром, указывающим в какой степени страна способна обеспечить стабильный рост экономики и высокий уровень жизни населения. Анализ показателей, используемых для расчета этого рейтинга, может помочь национальной экономике ликвидировать существующие проблемы и отставание, и стать на путь устойчивого развития. Однако, с моей точки зрения, есть еще несколько важных факторов, которые определяют конкурентоспособность экономики.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016