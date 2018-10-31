Украина – 71-я в рейтинге простоты ведения бизнеса. Что дальше?

Украина — 71-я в рейтинге простоты ведения бизнеса. Так сказал Мировой банк. Об этом уже написали все СМИ, повторив шаблонные тезисы и про +5 позиций в совокупном рейтинге, и про 30-е место в плане получения разрешений на строительство.

Что же дальше? Понятное дело, что улучшать есть куда, и многие предприниматели крупной и мелкой руки укажут множество барьеров на их личном бизнес-пути, которое государство Украина создаёт. Или упорно не хочет устранять.

Вот 4 направления, по которым можно радикально улучшить бизнес-климат в стране:

1. Неплатежи. Мировой банк показывает, что с законодательной базой не так всё плохо, как об этом говорят. Законодательство по разрешению неплатёжеспособности — среднемировое, если так можно высказаться: 8,5 балла из 16 возможных (в странах ОЭСР — 11,9 балла). Тем более, что уже появился закон о банкротстве физических лиц, который наверняка добавит Украине вистов в этой составляющей.

Однако неэффективность кроется в нормативных актах, инструкциях по конкретному правоприменению. Ну и конечно, готовности государства то и дело подкармливать банкротов. В общем, в практике разрешения банкротств. Чтобы решить проблему среднестатистической украинской компании, нужно 2,9 года, и потратить на это более 40% стоимости такой компании (Мировой банк считает по стоимости недвижимости).

В целом по компоненте «разрешение неплатёжеспособности» Украина — 145-я из 190 государств.

2. Подключение к услугам монополистов. Эта каторга остаётся. Мировой банк замеряет проблему на примере подключения к электроснабжению, пожалуй, самой важной коммунальной услуге. Чтобы из розетки пошёл заветный ток, нужно 5 процедур и в среднем 281(!) день ожидания, беготни и нервотрёпки. И стоит это очень дорого, одно подключение предприятия — среднестатистический годовой доход 4 человек.

По этому показателю Украина — лишь 135-я в мире.

3. Оформление внешнеторговых операций. Для многих прозвучит удивительно, ведь сообщают же, что по целому ряду экспортных операций у страны огромный прогресс. Однако ситуация с экспортом местами хуже, чем с импортом! Оформление одного документа на вывоз обходится в среднем в $192, на ввоз — $162. Ну и 66 часов на то, чтобы оформить одну экспортную операцию — это явный перебор. У нас экспортоориентированная экономика, но барьеров для экспорта и без пресловутого Экспортно-кредитного агентства хватает.

Наша открытая экономика — только на 78-м месте в рейтинге лёгкости ВЭД.

4. Постоянно об этом пишу, освещая ежегодный Doing Business. Любой хороший бизнесмен, открывая дело, должен чётко представлять, как он будет из него выходить. Из года в год проблемой остаётся закрытие фирм, оно кондовое, предполагающее уйму возможностей для вымогательства. Часто проще «бросить фирму», чем её официально закрыть. В рейтинге этого аспекта теперь нет, а зря.

Кстати, в плане регистрации предприятий и собственности Украина, вопреки иллюзиям, далеко не лидер — 56-е и 63-е место. Каким бы ни было единое окно, а 6-7 процедур остаются обязательными. В один присест не справишься.

В заключение напомню, что Мировой банк не делает поправки на взятки и прочие неформальные платежи, а также ситуации, когда непрофильные органы, такие как СБУ или Военная прокуратура, начинают живо интересоваться не связанной с их профилем хозяйственной деятельностью.

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