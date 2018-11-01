Меркель раскритиковала «выборы» в ЛДНР и похвалила Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что так называемые «выборы» 11 ноября на территории ОРДЛО не соответствуют Минским договоренностям. С таким заявлением она выступила в четверг, 1 ноября, после встречи с Петром Порошенко на пресс-конференции в Киеве, сообщает «Европейская правда».
«Эти выборы не соответствуют содержанию Минских договоренностей», — подчеркнула она.
Меркель отметила, что считает важным продление особого статуса Донбасса Верховной радой.
«Я благодарна парламентариям за это. У нас нет ничего, кроме Минского процесса. Поэтому важно, что Украина выполняет свои обязательства, даже если это сложно. И Германия будет на стороне Украины», — отметила глава немецкого правительства.
Меркель отдельно выразила сожаление по поводу отсутствия режима тишины на Донбассе.
«К сожалению, у нас нет стабильного перемирия, на контактной линии гибнут солдаты», — отметила она.
Меркель также добавила, что Киев и Берлин совместно работают над внедрением миссии ООН на Донбассе.
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