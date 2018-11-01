Роскосмос обнародовал видео катастрофы «Союза»

Россйская гокорпорация Роскосмос опубликовала видео аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10», которая произошла 11 октября вскоре после старта с космодрома Байконур.
На борту корабля, направлявшегося к МКС, находились космонавт Алексей Овчинин (командир «Союза МС-10») и астронавт NASA Ник Хейг. Экипаж «Союза» не пострадал.
Как ранее сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, авария произошла из-за ошибки при сборке ракеты-носителя на космодроме.
Это первое за 35 лет чрезвычайное происшествие при запуске пилотируемого корабля.
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