Роскосмос обнародовал видео катастрофы «Союза»

Россйская гокорпорация Роскосмос опубликовала видео аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10», которая произошла 11 октября вскоре после старта с космодрома Байконур.

На борту корабля, направлявшегося к МКС, находились космонавт Алексей Овчинин (командир «Союза МС-10») и астронавт NASA Ник Хейг. Экипаж «Союза» не пострадал.

Как ранее сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, авария произошла из-за ошибки при сборке ракеты-носителя на космодроме.

Это первое за 35 лет чрезвычайное происшествие при запуске пилотируемого корабля.