США ввели санкции против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп распорядился ввести санкции, призванные блокировать операции Венесуэлы с ее золотым запасом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Белого дома, распространившая текст соответствующего исполнительного указа Трампа.
Как уточняется в этом документе, администрация США намерена помешать властям латиноамериканской страны «расхищать богатство Венесуэлы в своих коррумпированных целях», «наносить ущерб инфраструктуре Венесуэлы и экологии страны путем бесхозяйственного управления».
Агентство Bloomberg также приводит выдержки из заготовленного текста выступления помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Майами, из которого следует, что «новые санкции будут введены против сетей, работающих в рамках коррумпированных секторов экономики Венесуэлы, и закроют для них доступ к украденным богатствам».
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