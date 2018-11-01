Ставицкий сфальсифицировал документы, чтобы получить гражданство Израиля

Бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сфальсифицировал документы о своем происхождении, чтобы получить израильское гражданство. Об этом заявил журналистам генпрокурор Юрий Луценко во Львове, сообщает Укринформ.

«Есть десятки писем (Генпрокуратуры — ред.) в государство Израиль. Один из них сейчас устанавливает, имел ли господин Ставицкий право на израильское гражданство. По нашим данным с места его рождения, миграционная служба сфальсифицировала его этнические корни. Это так, между прочим», — сказал Луценко.

Генпрокурор также утверждает, что его заместители Анжела Стрижевская и Евгений Енин законно встречались со Ставицким в 2016 году в Израиле, чтобы обсудить вопрос заключения соглашения со следствием. «Они имели с ним встречу совершенно законно, чтобы разъяснить возможность сделки со следствием», — отметил глава ГПУ.

Луценко добавил, что служебная проверка в отношении Стрижевской и Енина подтвердила законность их действий. По его словам, Енин и Сторожевская хотели договориться со Ставицким, чтобы заключить с ним сделку со следствием по делу Межигорье. «Если бы мы от него получили показания, мы бы уже реализовали дело Межигорья. К сожалению, так не произошло. Идем по обычной процедуре», — сказал генпрокурор.

Ранее СМИ сообщали, что Ставицкий получил гражданство Израиля и имеет новое имя — Натан Розенберг. Получение Ставицким первой ступени израильского гражданства стало возможным за счет его корней — одна из бабушек Ставицкого была еврейкой.

В Украине экс-министр объявлен в розыск. В мае 2018 года Генпрокуратура завершила следствие в отношении Ставицкого в деле о завладении резиденцией «Межигорье» и направила обвинительный акт в суд.