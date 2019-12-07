Войти
Трамп разочаровался в венесуэльской оппозиции
позиция
Трамп разочаровался в венесуэльской оппозиции
Зеленский поедет в Париж «вооруженный определенной информацией»
мирный процесс
Зеленский поедет в Париж «вооруженный определенной информацией»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Трамп разочаровался в венесуэльской оппозиции

193
Трамп разочаровался в венесуэльской оппозиции

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации пересмотреть и ужесточить стратегию по отношению к Венесуэле, поскольку потерял уверенность в том, что лидер оппозиции Каракаса Хуан Гуаидо, поддерживаемый Вашингтоном, сможет когда-либо свергнуть действующий режим Николаса Мадуро. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в минувший четверг, 5 декабря, вице-президент США Майк Пенс провел встречу с другими высокопоставленными чиновниками, направленную на пересмотр стратегии в отношении Венесуэлы. Ни один военный вариант не рассматривался, отмечает Bloomberg.

Чиновники Белого дома обсудили новые подходы, в том числе попытку установить партнерские отношения с Россией — союзником Мадуро — для ослабления венесуэльского лидера, а также усиление давления на Кубу. Кроме того, на переговорах была отвергнута идея прекращения импорта Индией венесуэльской нефти, являющейся важной финансовой линией для режима Мадуро.

Трамп начал агрессивную кампанию против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в конце 2018 года под руководством своего тогдашнего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Болтон покинул администрацию в сентябре после ссоры с Трампом, а ответственность за разработку новой стратегии Венесуэлы взял на себя Роберт О’Брайен. СМИ сообщали, что Болтон уверял Белый дом в быстром свержении президента Николаса Мадуро, а в реальности быстрой смены власти в Венесуэле не получилось.

Читайте также: У Зеленского хотели бы «уточнить» минские соглашения

Напомним, что 23 января текущего года во время митинга спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства в стране и пообещал провести досрочные выборы. Временным главой правительства Гуаидо признали президент США Дональд Трамп, власти Канады, президенты многих стран Южной Америки и других государств.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Его поддержали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, тогдашний глава Боливии Эво Моралес, а также власти Кубы, Никарагуа, Сирии и России.

Венесуэла, Николас Мадуро, политика Трампа, Хуан Гуайдо
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 7 декабря 2019
Пятница, 6 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кредиты от государства: лохи опять оплатят

Программа «Возвращайся и оставайся», предполагающая выдачу нашим трудовым мигрантам кредитов в 1,5 млн грн под 5 или 9% на пять лет, только на первый взгляд безобидна и многообещающа. На самом деле она - одна из целого ряда странных инициатив, которые должны окончательно похоронить проект адекватного государства. Наряду с очередным «кошмариньем» реального мелкого бизнеса, убийства ФОПов, доначислением всем работающим налогов и предоставлением крупному (читай - олигархическому) бизнесу новых эффективных админинструментов.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Госбюджет-2019: минус 71 млрд грн

Свежие данные Казначейства указывают на то, что проблемы с выполнением доходной части госбюджета усугубляются. Бюджет не выполняется уже четвертый месяц подряд – с августа месяца. В ноябре план по доходам был недовыполнен на 8,6% или минус 8,4 млрд грн. С начала 2019 года госбюджет недополучил 56 млрд грн от запланированных доходов.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Отрезвляющая социология

Хочешь больно падать? Спроси меня - «как, когда и почему?» Всего два жалких осенних месяца понадобилось нам для радикального обновления социологических цифр поддержки/обожания действующего президента. Вместо 73% «сентябрьских» зафиксировано всего 52% «ноябрьских». Ещё более красноречивыми выглядят цифры, характеризующие рост негативного отношения к Зеленскому - с 7 до 19%. И это ведь в условиях отсутствия сколь/нибудь значимых оппонентов, кризисов и даже... зимы.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016