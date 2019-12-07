Трамп разочаровался в венесуэльской оппозиции

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации пересмотреть и ужесточить стратегию по отношению к Венесуэле, поскольку потерял уверенность в том, что лидер оппозиции Каракаса Хуан Гуаидо, поддерживаемый Вашингтоном, сможет когда-либо свергнуть действующий режим Николаса Мадуро. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, в минувший четверг, 5 декабря, вице-президент США Майк Пенс провел встречу с другими высокопоставленными чиновниками, направленную на пересмотр стратегии в отношении Венесуэлы. Ни один военный вариант не рассматривался, отмечает Bloomberg.
Чиновники Белого дома обсудили новые подходы, в том числе попытку установить партнерские отношения с Россией — союзником Мадуро — для ослабления венесуэльского лидера, а также усиление давления на Кубу. Кроме того, на переговорах была отвергнута идея прекращения импорта Индией венесуэльской нефти, являющейся важной финансовой линией для режима Мадуро.
Трамп начал агрессивную кампанию против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в конце 2018 года под руководством своего тогдашнего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Болтон покинул администрацию в сентябре после ссоры с Трампом, а ответственность за разработку новой стратегии Венесуэлы взял на себя Роберт О’Брайен. СМИ сообщали, что Болтон уверял Белый дом в быстром свержении президента Николаса Мадуро, а в реальности быстрой смены власти в Венесуэле не получилось.
Напомним, что 23 января текущего года во время митинга спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства в стране и пообещал провести досрочные выборы. Временным главой правительства Гуаидо признали президент США Дональд Трамп, власти Канады, президенты многих стран Южной Америки и других государств.
Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Его поддержали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, тогдашний глава Боливии Эво Моралес, а также власти Кубы, Никарагуа, Сирии и России.
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