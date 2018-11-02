Стало известно, как будет называться новая единая церковь

Архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей, архиепископ Тельмисский Иов (Геча) заявил, что новая церковь в Украине будет иметь название «Православная церковь в Украине».
«Не «Украинская православная церковь», потому что церковь является единой... Она принадлежит Христу, а не какой-то нации или государству. (...) Новая церковь будет называться по-другому — «Православная церковь в Украине», — рассказал архиепископ Иов в интервью «BBC Украина».
Он воздержался от ответа на вопрос о том, когда именно будет созван собор, который и создаст новую церковь. По его словам, Вселенский патриарх Варфоломей созовет этот собор, когда будет считать, что «время пришло».
Представитель Вселенского патриархата также пояснил, что отмена синодального письма Константинопольской церкви 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату означает фактически то, что в настоящее время в Украине Украинской православной церкви (Московского патриархата) больше не существует.
Архиереями Вселенской церкви с 11 октября считаются все епископы, которые до сих пор принадлежали к непризнанным церквям, никакого нового перерукоположения им не нужно. Кроме того, не нужно заново крестить людей, которые приняли крещение в Киевском патриархате или Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
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