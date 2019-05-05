В Шереметьево при посадке загорелся пассажирский Superjet

В московском аэропорту Шереметьево в результате жесткой посадки загорелся пассажирский самолет Superjet 100-95.

Отмечается, что он должен был выполнить рейс Москва-Мурманск. Это совместный рейс компаний «Аэрофлот» и KLM.

Согласно онлайн-табло аэропорта Шереметьево самолет взлетел в 18:02. Как передаеют СМИ со ссылкой на экстренные службы, вскоре после взлета самолет запросил экстренную посадку и вернулся в аэропорт.

Есть данные, что самолет начал гореть еще в воздухе. Спервого раза попытка была неудачной, самолет пошел на второй круг и совершил жесткую посадку. «РИА-Новости» со ссылкой на источник сообщает о том, что причиной возгорания стала неисправность в электропроводке на борту самолета.

На борту находились 73 пассажира. Их эвакуировали с помощью надувных трапов. На данный момент есть информация об одном погибшем и десяти пострадавших.

Уже известно, что пожар полностью уничтожил хвостовую часть лайнера.