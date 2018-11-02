США позволили восьми странам не выполнять санкции против Ирана

США согласились позволить восьми странам, включая Индию, Японию и Южную Корею, продолжить закупки иранской нефти после введения санкций против Ирана 5 ноября, пишет агентство Блумберг со ссылкой на неназванного представителя администрации президента.
«Притом что целью администрации Трампа остается принудительное снижение дохода иранской экономики, освобождение предоставлено в обмен на непрерывное снижение импорта, чтобы не допустить роста нефтяных цен», — приводит агентство слова источника.
Источник поясняет, что это решение является временным, и США ожидают, что освобожденные от санкций страны продолжат снижать объем импорта нефти из Ирана в предстоящие месяцы. Источник не уточнил агентству о деталях касательно того, какой объем нефти страны смогут импортировать из Ирана.
Ожидается, что список стран, которые получат освобождение от санкций против Ирана, будет официально объявлен в понедельник, 5 ноября, когда ограничения США к Ирану вступят в силу. Администрация Трампа также обратилась с просьбой к этим странам ограничить другие экономические связи с Ираном, в частности, сокращая торговлю товарами, не затронутые санкциями, сообщил источник.
Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.
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