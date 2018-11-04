В Германии подсчитали ущерб от санкций против России

Немецкая экономика несет большие убытки из-за санкций, которые за последние несколько лет были введены в отношении России, и будет дальше продолжать терять сотни миллионов, а в долгосрочной перспективе миллиарды евро. Об этом говорится в исследовании Кильского института мировой экономики, сообщает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

По словам экономиста и сотрудника института Юлиана Хинца, санкции крайне негативно влияют на торговлю между Москвой и Берлином. При этом он подчеркнул, что сейчас основной ущерб несут даже не сами финансовые ограничения, а скорее уход немецких банков с российского рынка. По его мнению, подобная тенденция сильно усложняет перспективу торговли между странами.

По оценкам экспертов института, каждый месяц экономика Германии теряет из-за введенных против России санкций в среднем $727 млн, что составляет 0,8% от всего объема экспорта.

«Таким образом, на Германию приходится почти 40% убытков западных стран, в то время как другие ключевые геополитические субъекты, такие как Великобритания, США и Франция, гораздо меньше подвержены угрозам», — считают в институте.

При этом, как отмечает издание, вред, который могут нанести немецким предприятиям новые антироссийские санкции со стороны Вашингтона, достаточно сложно оценить. По словам представителя российско-германской внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа, если немецким и американским компаниям будет все труднее вести бизнес в России, то освободившиеся ниши могут заполнить азиатские компании, в частности из Китая.

В середине сентября канцлер Германии Ангела Меркель назвала условие для рассмотрения вопроса снятия санкций с России, а 1 ноября заявила, что Берлин выступает за продление ограничений в отношении Москвы. Она уточнила, что ФРГ будет готова смягчить санкции в том случае, если Россия будет соблюдать минские договоренности.