В последней земле Германии отменили смертную казнь

Жители федеральной земли Гессен на референдуме проголосовали за окончательную отмену смертной казни. Это последняя федеральная земля в Германии, где была прописана в законодательстве такая мера наказания.

Однако этот пункт в конституции Гессена был формальным, поскольку конституция ФРГ, имеющая приоритет перед региональными законами, не предусматривает смертной казни.

За исключение пункта о смертной казни жители Гессена могли проголосовать в ходе выборов в ландтаг (земельный парламент). На этой неделе земельная избирательная комиссия сообщила, что поправка была принята - 83,2% выступили за отмену казни, против высказались 16,8% избирателей.

Поправка вступит в силу, когда ее утвердит комитет по контролю над земельными выборами. Как ожидается, это произойдет 16 ноября.