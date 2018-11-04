В последней земле Германии отменили смертную казнь

Жители федеральной земли Гессен на референдуме проголосовали за окончательную отмену смертной казни. Это последняя федеральная земля в Германии, где была прописана в законодательстве такая мера наказания.
Однако этот пункт в конституции Гессена был формальным, поскольку конституция ФРГ, имеющая приоритет перед региональными законами, не предусматривает смертной казни.
За исключение пункта о смертной казни жители Гессена могли проголосовать в ходе выборов в ландтаг (земельный парламент). На этой неделе земельная избирательная комиссия сообщила, что поправка была принята - 83,2% выступили за отмену казни, против высказались 16,8% избирателей.
Поправка вступит в силу, когда ее утвердит комитет по контролю над земельными выборами. Как ожидается, это произойдет 16 ноября.
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