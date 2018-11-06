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Коболев считает, что НКРЭ подыгрывает Фирташу

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Коболев считает, что НКРЭ подыгрывает Фирташу

Компании, осуществляющие газоснабжение населения (облгазы, большинство которых принадлежит Дмитрию Фирташу) отказываются заключать договора на использование имущества, принадлежащего НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом говорится в письме руководителя НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева к главе НКРЭ Оксане Кривенко. Копию документа обнародовала ЭП.

В письме отмечается, что облгазы самовольно и негласно используют имущество газораспределительных систем, владельцем которого является НАК и предприятия Группы для осуществления своей хозяйственной деятельности.

Кроме того, по словам главы НАК, они отказались от заключения соответствующих договоров на использование этого имущества.

«Учитывая это компания вынуждена в соответствии с Кодексом ГРС подписать акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, в том числе с компанией «Укртрансгаз», — говорится в документе.

Согласно письму, после этого «Укртрансгаз» не сможет передавать газ через эти трубы облгазам, поскольку последние не имеют правовых оснований для его использования. Это может привести к прекращению газоснабжения ряда населенных пунктов.

Также отмечается, что дальнейшее бездействие НКРЭ в вопросах нормативного урегулирования вопросов, связанных с установлением справедливых условий пользования операторами ГРМ имуществом группы «Нафтогаз» создает социальные угрозы, а также содержит признаки предвзятых действий в пользу субъектов права частной собственности.

Читайте также: Налог на выведенный капитал: стоит или нет?

Коболев просит решить указанный вопрос путем внесения изменений в Кодекс ГРМ.

Ранее Коболев заявлял, что 75% облгазов контролирует олигарх Дмитрий Фирташ. Кроме того, по его словам, облгазы уже задолжали «Нафтогазу» примерно 2 млрд долларов.

Дмитрий Фирташ, НКРЭ, Андрей Коболев
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