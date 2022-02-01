В ГБР подтвердили обыски у Коболева

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски в доме и офисе экс-главы «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Информацию об этом ранее дали СМИ, но теперь ее подтвердили в самом ГБР.

«Государственное бюро расследований проводит обыски у бывшего руководства Национальной компании „Нафтогаз Украины“, в офисе АО „Укртрансгаз“ и у руководителей частных предприятий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о отчуждении в 2020 году природного газа на 2,2 млрд гривен.

Напомним, 27 апреля 2021 года правительство уволило с должности главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, а также решило распустить Наблюдательный совет «Нафтогаза».

Ранее сообщалось, что члены правления НАК «Нафтогаз» в убыточном для компании 2020 году суммарно получили 610,1 млн грн вознаграждения. И это при том, что убыток в указанном году составил 19 млрд гривен.