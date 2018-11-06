Билл Гейтс представил туалет, работающий без воды

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс на форуме Reinvented Toilet Expo в Китае представил проект туалета, который работает без воды и не требует подключения к канализации. Вместо смыва туалет перерабатывает отходы в удобрения при помощи химикатов, передаёт Reuters.

Сейчас туалет просто отправляет отходы в воду. В этих туалетах нет трубы для смыва. Они перерабатывают как жидкие, так и твёрдые отходы с помощью химических процессов, в большинстве случаев сжигая их.

Представленный туалет — результат одного из исследовательских проектов, финансируемых благотворительным фондом Билла Гейтса и его супруги Мелинды. Reuters называет фонд крупнейшей в мире частной благотворительной организацией.

По словам Гейтса, за семь лет его фонд инвестировал около $200 млн в исследовательские проекты, разрабатывающие способы утилизации человеческих отходов. Цель таких исследований — уничтожение вредных бактерий и предотвращение распространения опасных заболеваний.

«Должен признать, десять лет назад я и не думал, что буду так много знать о человеческих фекалиях. И уж тем более не думал, что Мелинде придётся просить меня перестать говорить о туалетах и отходах за обеденным столом», - заявил он.

Плохая санитария ежегодно приводит к смерти 500 тысяч детей в возрасте до пяти лет и требует дополнительных затрат на здравоохранение в размере $233 млрд в год, заявил Гейтс, выступая на форуме. Для демонстрации миллиардер вышел на сцену с баночкой человеческих отходов. По его словам, в такой банке могут содержаться 200 трлн клеток ротавируса, 100 тысяч яиц паразитического червя и 20 млрд бактерий шигелл, которые провоцируют инфекционные заболевания.

Фонд Гейтсов готов потратить ещё около $200 млн, чтобы воплотить проект в жизнь и вывести туалеты на рынок, который к 2030 году, по оценке предпринимателя, превысит $6 млрд.

По данным Всемирной организации здравоохранения, которые приводит BBC, около 2,3 млрд человек на Земле не имеют доступа к основной санитарии.